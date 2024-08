Un savon contre le mélanome : l’invention d’un ado qui pourrait révolutionner les traitements

Herman Bekele est un jeune scientifique de 15 ans qui vient d’être élu Kid of the Year (enfant de l'année) par le magazine Time. Il travaille sur un savon innovant qui pourrait traiter à des stades précoces et avancés les cancers de la peau. Alors que les tests sur les animaux n’ont toujours pas débuté, son idée est toutefois prise très au sérieux par des chercheurs de renom.

A 15 ans, Herman Bekele vient de décrocher le titre de Kid of the Year par le magazine Time. Pourquoi une telle gratification ? Originaire d’Ethiopie, arrivé aux Etats-Unis à 4 ans avec sa famille, il aurait inventé un savon capable de prévenir et traiter plusieurs formes de cancers de la peau, notamment le mélanome, une tumeur potentiellement agressive, qui, traitée à un stade tardif, peut donner des métastases et conduire au décès du patient. En France, 17 922 nouveaux cas de mélanome ont été diagnostiqués en 2023 et il a causé 1 980 décès en 2018. Dans le monde, 132 000 mélanomes sont détectés chaque année selon l’Organisation Mondiale de la Santé.

L’imiquimod au cœur de l’invention

Concrètement, quelle est l’idée d’Herman Bekele ? Celle-ci est née quand ce passionné de chimie entend parler de l’imiquimod, un antitumoral qui modifie la réponse immunitaire. Le médicament se présente sous forme de crème, indiqué dans le traitement topique des verrue génitales et périanales externes de l’adulte, mais aussi, contre une forme de cancer de la peau, les petits carcinomes baso-cellulaires superficiels. Plusieurs études ont aussi montré que le médicament pourrait être efficace contre le mélanome. Herman Bekele s’est alors demandé s’il serait possible d’en faire un traitement moins coûteux, facile d’accès et d’utilisation pour les patients.

Introducing our Kid of the Year, Heman Bekele: The fifteen-year-old invented a soap that could one day treat, and even prevent, some skin cancers https://t.co/3uonC5hDR9 pic.twitter.com/6gwdJwmQG8 — TIME (@TIME) August 15, 2024



Il a alors réfléchi à un objet que chacun utilise, quelle que soit sa classe socio-économique. « Presque tout le monde utilise de l’eau et du savon pour se nettoyer. Le savon serait donc probablement la meilleure option », explique-t-il au magazine Time. Mélanger le médicament à un pain de savon ordinaire ne peut pas suffire, la mousse du savon éliminant le pouvoir thérapeutique du l’imiquimod. La solution pourrait alors consister à combiner le savon à des nanoparticules à base de lipides qui persisteraient sur la peau une fois le savon éliminé.

Bientôt les premiers tests

Après avoir gagné 25 000 $ arrivant premier d’un concours, il a ensuite pu trouver un laboratoire professionnel pour accueillir ses recherches après avoir fait la rencontre du Pr. Vito Rebecca, biologiste à la prestigieuse Université Johns Hopkins à Baltimore (Etats-Unis). Voilà six mois que l’un et l’autre mènent des recherches fondamentales sur des souris. Cela consiste en l’injection de souches de cancer de la peau puis de l’application du savon lipidique, dans lequel a été introduit l’imiquimod.

Les premiers tests auront lieu prochainement mais le chemin à parcourir est encore long avant que le savon ne voie le jour… s’il voit le jour. Outre les tests, et seulement s’ils s’avèrent encourageants, reste encore à faire breveter le savon et à obtenir la certification de la Food and Drug administration, l’agence américaine de certification des médicaments. En tout, si ce savon contre le mélanome obtient une autorisation de mise sur le marché, cela pourrait prendre une décennie au total, estime le Time.

Mais Herman Bekele a le temps, à tout juste 15 ans. Il espère en faire un traitement des cancers de la peau à un stade précoce, notamment le stade 0 alors qu’il n’y a qu’une petite excroissance sur la peau. Mais aussi à des stades supérieurs, en complément d’autres traitements.