Cancer : un test pour connaître le risque en fonction de vos habitudes de vie

Tabac, alcool, alimentation, activité physique, UV… Pour prévenir les cancers de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut agir. Rendez-vous sur « Mon test prévention cancers ». En quelques questions, vous pourrez évaluer le risque de cancer lié à vos habitudes de vie et découvrir des conseils pour le réduire.

En changeant nos comportements quotidiens et nos modes de vie, il serait possible de prévenir près de la moitié des cancers. En partant de ce constat, l’Institut national du cancer (INCa) a mis au point un test facile et rapide pour connaître – en fonction de ses habitudes de vie – son niveau de risque vis-à-vis du cancer et adapter son comportement quotidien en conséquence.

40 % des cancers peuvent être évités :

19,8 % des cancers sont attribués au tabac ;

8 % à l’alcool ;

5,4 % à une alimentation déséquilibrée ;

5,4 % au surpoids ;

3 % à l’exposition au soleil et aux rayons UV.

La pollution atmosphérique, bien que difficile à quantifier, est responsable chaque année en France de 1 466 nouveaux cas de cancer du poumon dus aux particules fines. Le radon, un gaz radioactif présent dans certains sous-sols granitiques en France, est le deuxième facteur de risque de cancer du poumon après le tabac. Certains agents infectieux provoquent aussi des cancers, et la vaccination est un moyen efficace de prévention. Notamment, en France, plus de 6 300 nouveaux cas de cancers annuels sont attribuables aux infections liées aux HPV (papillomavirus humains).

Faites les bons choix dès maintenant, vous vous remercierez plus tard !

« 80 % des cancers de la peau sont liés aux expositions excessives au soleil. Je ne savais pas que c’était autant ! » Si comme Ludovic, 30 ans, ce chiffre vous interpelle, faites le test ! Car oui, nous pouvons limiter notre risque personnel de cancer.

– Le tabagisme, actif ou passif, demeure le principal facteur de risque évitable de cancer, à l’origine chaque année de 68 000 nouveaux cas de cancer, entraînant 46 000 décès. Plus de 80 % des cancers du poumon sont attribuables à sa consommation. Il est associé à 17 types de cancers différents. Même à faible dose, le tabac reste extrêmement nocif. Ce n’est pas tant la quantité de cigarettes fumées qui est la plus dangereuse, mais plutôt la durée d’exposition à ce facteur de risque.

– L’alcool constitue le deuxième facteur de risque évitable de cancer, responsable de 28 000 nouveaux cas de cancer chaque année, et de 16 000 décès. Il joue un rôle dans l’apparition de cancers affectant huit zones distinctes : le sein, la bouche, le larynx, le pharynx, l’œsophage, le foie, l’estomac, ainsi que le côlon et le rectum. La bonne attitude ? Ne pas excéder deux verres par jour, et de ne pas en consommer tous les jours (au maximum 10 verres par semaine et au moins deux jours sans alcool).

– Une alimentation déséquilibrée et le surpoids sont responsables, chacun, de 19 000 nouveaux cas de cancer par an en France. La bonne recette ? Une alimentation variée et équilibrée : au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, peu de viandes rouges et de charcuteries (pas plus de 150 g de charcuterie par semaine, soit l’équivalent de 3 tranches de jambon), et limiter les produits ultra-transformés bien souvent trop gras et trop sucrés. Oui aux aliments riches en fibres et en vitamines (céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes…) et aux aliments riches en protéines (volailles, œufs, poissons, légumineuses…).

– Chaque année, environ 3 000 nouveaux cas de cancer seraient liés à un manque d’activité physique. Le bon comportement ? Chez les adultes, pratiquer au moins 30 minutes d’activité physique dynamique par jour (pratique sportive et mouvements effectués au quotidien, que ce soit dans la vie professionnelle, domestique, ou lors des tâches ménagères, du jardinage, de la marche, ou de la montée des escaliers) en y ajoutant une heure d’exercice plus intense le week-end par exemple. Minimiser les comportements sédentaires est également important. Prenez le temps de bouger un peu toutes les 2 heures.

– Chaque année, plus de 100 000 nouveaux cas de cancers de la peau sont diagnostiqués, dont près de 18 000 mélanomes, la forme la plus agressive. 80 % de ces cancers sont liés à l’exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil. Les bons réflexes ? Chercher l’ombre, éviter l’exposition durant les heures les plus chaudes (de 12h à 16h en métropole, et de 10h à 14h en Outre-mer), porter des vêtements couvrants, un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil, appliquer une crème solaire avec un indice de protection 50 toutes les deux heures sur les zones exposées. Les UV artificiels sont eux aussi reconnus comme cancérogènes, causant environ 380 nouveaux cas annuels de mélanomes en France.

Pour en savoir plus sur les facteurs de risque de cancer par l’Institut national du cancer (INCa) : le magazine « Agir pour la santé » , et sur la Prévention des cancers