Virus respiratoire syncytial : une infection respiratoire sous-diagnostiquée chez les séniors

Les infections respiratoires à virus respiratoire syncytial (VRS) peuvent entraîner des conséquences graves chez les nourrissons et les personnes âgées. Si les jeunes parents ont désormais conscience du risque pour leur bébé, les séniors le sous-estiment encore.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est désormais bien identifié par les jeunes parents comme un virus à risque pour leur nouveau-né. Si les infections à VRS sont le plus souvent bénignes, elles sont en effet les premières causes de bronchiolites chez les enfants de moins de deux ans. L’infection entraîne des difficultés respiratoires, nécessitant parfois une hospitalisation en soins intensifs. Selon une étude IPSOS, menée début 2026 auprès de 500 femmes enceintes ou ayant récemment accouché, le VRS est considéré comme l’agent infectieux le plus préoccupant chez 45 % des personnes interrogées, l’inquiétude grandissant au 3e trimestre de grossesse (54 %).

Un autre groupe de population est aussi à risque de forme grave liée à une infection à VRS, les personnes âgées. Pourtant ce risque est souvent mal identifié, les séniors sous-estimant largement l’impact sur leur santé que représente le VRS. En outre, il serait largement sous-diagnostiqué par les soignants. « Le VRS est bien identifié par les pédiatres car il provoque de nombreuses bronchiolites chez les nourrissons. Mais son impact chez les seniors est encore mal reconnu, y compris dans le monde médical », confirmait le Pr Olivier Guérin, chef du pôle gérontologie au CHU de Nice, en octobre 2025.

Le nombre réel d’hospitalisations liées au VRS sous-estimé

Les signes cliniques du virus sont en effet peu spécifiques, toux, fatigue, essoufflement, auquel s’ajoute un vieillissement du système immunitaire qui atténue les signes inflammatoires – la fièvre notamment. Les patients présentent un risque accru de complications pulmonaires, de décompensation cardiaque, de fragilisation, voire de perte d’autonomie. Selon un communiqué de Pfizer publié en mai 2026, « des études européennes montrent que le taux réel d’hospitalisation lié au VRS serait 2,2 à 6,4 fois plus élevé que les chiffres actuellement observés. Les personnes à risques de complications sont les personnes âgées de plus de 75 ans, voire dès l’âge de 65 ans en présence de comorbidités telles que des maladies respiratoires chroniques (BPCO, asthme), des pathologies cardiovasculaires, un diabète… ».

Un fardeau sanitaire et économique comparable à la grippe

Ainsi, le virus serait responsable de 25 000 hospitalisations par an. Une méta-analyse réalisée entre 2000 et 2019 a révélé qu’il était responsable de 5 % à 7,8 % des infections respiratoires symptomatiques chez les personnes âgées en Europe, avec un taux de mortalité de 8 %.

« Nous avons besoin de données épidémiologiques plus solides en France, mais les premières données montrent que le VRS peut provoquer des complications aussi graves que la grippe saisonnière chez les plus âgés », expliquait en octobre 2025 le Pr. Guérin. D’ailleurs, le coût global annuel des hospitalisations pour cause respiratoire et cardiaque attribuable au VRS serait de 104,5 millions d’euros (M€) par an à comparer à 102,1 M€ annuels attribuables à la grippe chez les plus de 65 ans sur la période 2010 à 2020.

Des vaccins pour protéger les plus fragiles

Actuellement, le vaccin Abrysvo est recommandé chez la femme enceinte exclusivement entre la 32e et la 36e semaine d’aménorrhée. Remboursé à 100 % par l’Assurance maladie, il permet de protéger les nouveau-nés jusqu’à l’âge de 6 mois grâce au transfert d’anticorps maternels.

Chez les séniors, trois vaccins sont disponibles, Abrysvo, Arexvy ou mResvia. Mais s’ils sont recommandés chez toutes les personnes âgées de 75 ans et chez les personnes de 65 ans et plus présentant des comorbidités, ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.