30 minutes d’activité physique par jour : le compte n’y est pas pour 50 % des Français

Alors que la France prépare activement les Jeux olympiques, le gouvernement a fait de la promotion de l’activité physique et sportive la grande cause nationale 2024. Avec un mantra : pratiquer 30 minutes d’activité physique chaque jour. Selon un récent sondage, le contrat n’est pas rempli pour la moitié des Français.

L’activité physique et sportive a été décrétée grande cause nationale en 2024 par le président Emmanuel Macron. Objectif ? Bouger 30 minutes par jour. Pour l’heure, les Français en sont loin. Selon le « baromètre des 30 minutes » d’OpinionWay réalisé pour le CIC, seuls 50 % des Français estiment leur activité physique quotidienne à 30 minutes ou plus. 27 % d’entre eux déclarent bouger moins de 15 minutes et 23 % entre 15 et 30 minutes. Parmi ceux qui sont en dessous du seuil recommandé, 55 % se déplacent en voiture.

Les Français sont toutefois conscients de ne pas suffisamment se dépenser dans la journée puisque 52 % des personnes interrogées ont le sentiment de ne pas avoir une activité physique suffisante.

17 % des Français ne pratiquent jamais de sport

Quant à la pratique d’un sport, le compte n’y est pas non plus. 13 % des Français déclarent une activité sportive moins d’une fois par mois. Jamais pour 17 % d’entre eux. Et ils sont 59 % à faire du sport au moins une fois par semaine, 70 % au moins une fois par mois.

En tête des sports les plus pratiqués par les Français : la course à pied (24 %), la marche à pied (21 %) et le fitness (16 %), talonnés par le cyclisme et la natation (15 % chacun).

Parmi les coups de pouce qui pourraient les motiver, on trouve en tête une aide financière pour des équipements ou un abonnement (20 %), un accès libre aux équipements (19 %), une pratique en groupe (19 %), un coach et un programme individualisé (17 %), la possibilité de pratiquer sur le lieu de travail (15 %) ou encore l’utilisation d’une application (13 %).

Grande cause, petite notoriété

Le travail de sensibilisation semble nécessaire. En effet, seuls 22 % des Français connaissent le temps d’activité quotidien recommandé pour un adulte pour être en bonne santé. Quant à la Grande cause nationale, les personnes interrogées ne sont que 33 % à savoir qu’il s’agit de la promotion de l’activité physique et sportive.

De son côté, l’OMS recommande au moins 150 minutes d’activité modérée par semaine, soit un peu plus de 20 minutes quotidienne. Pour rappel, une activité modérée est caractérisée par une respiration légèrement accélérée, un essoufflement faible, une conversation possible, les battements du cœur à peine accélérés.

10 000 décès prématurés évités en Europe

Selon un récent rapport de l’OMS et de l’OCDE, « l’accroissement de l’activité physique aux niveaux minimums recommandés dans l’UE permettrait d’éviter 11,5 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles d’ici 2050, dont 3,8 millions de cas de maladies cardiovasculaires, 3,5 millions de cas de dépression, près de 1 million de cas de diabète de type 2 et plus de 400 000 cas de différents cancers ». Au total, 10 000 décès prématurés pourraient être évités chaque année.

Et il ne s’agit là que du niveau minimum d’activité, à savoir 150 minutes hebdomadaires. L’objectif de l’OMS, c’est 300 minutes d’activité physique hebdomadaire, plus de 40 minutes par jour. Cela permettrait d’éviter 16 millions de cas supplémentaires de maladies non transmissibles.

Car les chiffres sont préoccupants. En France :

95 % des adultes sont exposés à un risque sanitaire par un manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis;

80 % des adolescents en deçà du temps d’activité recommandé par l’OMS;

66 % d’entre eux sont exposés à un risque sanitaire à cause du manque d’activité et de la dépendance aux écrans.

Pourtant, l’activité physique est facilement accessible dans la vie quotidienne. Aller au travail à vélo, aller chercher son pain à pied, jouer avec son chien, monter les escaliers, réaliser des étirements devant une série télévisée, profiter de porter une bouteille d’eau pour faire un peu de musculation, faire 5 minutes de yoga au réveil, contracter les abdominaux en lisant… Tout ceci cumulé permet d’atteindre sans trop de difficulté le seuil des 30 minutes d’activité physique par jour.

*Sondage réalisé sur un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française, âgées de 18 ans et plus. Elles ont été interrogées par questionnaire du 24 au 25 janvier 2024.