Apnées du sommeil : l’efficacité prouvée du traitement par pression positive continue

Le syndrome des apnées obstructives du sommeil est lié à un risque accru de décès prématuré ainsi qu’à une augmentation des événements cardiaques et cérébraux graves. Il est enfin possible d’affirmer que traiter ce trouble avec la ventilation par pression positive continue (PPC) permet de réduire ces risques. Une motivation supplémentaire pour ceux qui peinent à bien suivre leur traitement.

Le syndrome des apnées obstructives du sommeil (SAOS) est une maladie où les voies respiratoires se bloquent temporairement pendant le sommeil, d’où une baisse du taux d’oxygène dans le sang, avec des réveils fréquents et un sommeil fragmenté. Des études montrent que ce trouble respiratoire peut augmenter le risque de décès prématuré, ainsi que la probabilité de souffrir de problèmes cardiaques ou d’accident vasculaire cérébral (AVC).

Le traitement de référence est la ventilation par pression positive continue (PPC) : il aide à réduire les pauses respiratoires nocturnes, la somnolence diurne et améliore la qualité de vie. Le principe ? La machine de PPC envoie un flux d’air sous pression pour garder les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil, ce qui empêche les tissus mous de la gorge de s’affaisser, la principale cause des arrêts respiratoires.

Des données contradictoires

Cependant, l’impact de la ventilation par pression positive continue sur le risque de décès quelle qu’en soit la cause, et sur les événements cardiovasculaires et cérébraux graves restait encore débattu, car tous les essais contrôlés randomisés (le niveau de preuve scientifique le plus élevé) ne parvenaient pas à la même conclusion.

D’ailleurs, la plupart des études avaient trop peu de patients inclus, un suivi trop court et un profil de patients généralement peu à risque ( pas de somnolence excessive pendant la journée, peu de maladies associées et des problèmes respiratoires nocturnes moins graves). Les patients présentant un risque plus élevé, comme ceux avec une somnolence importante durant la journée, étaient souvent exclus des études, car on hésitait à les suivre pendant longtemps sans leur offrir de traitement spécifique.

La PPC, un traitement qui réduit la mortalité générale et cardiovasculaire

C’est pourquoi une revue systématique des études existantes a été réalisée, et elle vient d’être publiée : elle examine les essais contrôlés randomisés mais aussi les études non randomisées en tenant compte des facteurs qui pourraient influencer les résultats, une trentaine au total, ayant inclus plus d’un million de patients (1175 615, précisément).

Alors, la PPC est-elle vraiment efficace pour réduire la mortalité générale et la mortalité cardiaque chez les adultes souffrant d’apnées du sommeil ?

Les résultats montrent que le risque de décès toutes causes confondues et de décès cardiovasculaires sont nettement plus bas chez les patients traités avec la PPC par rapport à ceux qui ne l’étaient pas, sur un suivi moyen de 5,1 ans. Concrètement, le traitement réduit de 37 % le risque de mortalité générale et de 55 % celui de mortalité cardiaque. De plus, les bénéfices du traitement étaient plus importants chez les patients qui suivaient bien leur traitement (patients dits observants, en général le seuil est fixé à 4h d’utilisation par nuit)

Cette étude, publiée dans le Lancet consacré aux pathologies respiratoires, apporte une preuve solide, si ce n’est décisive, contre les risques liés aux apnées du sommeil. Une information essentielle à connaître et à partager avec les personnes sous PPC est qu’elles doivent porter leur dispositif la nuit aussi longtemps que possible pour maximiser les bénéfices du traitement. Le Dr Laurent Nguyen, pneumologue à Bordeaux et membre du bureau de l’association Santé respiratoire France précise : « pour une bonne observance du traitement par PPC, il est recommandé d’utiliser la machine au moins 4 heures par nuit. Cependant, 5, 6 ou même 8 heures d’utilisation sont encore plus bénéfiques ! Les études montrent qu’à partir de 4 heures d’utilisation, les premiers bénéfices cliniques se manifestent, à court, moyen et long terme. Plus les patients utilisent la machine, plus ils constatent une amélioration de leur syndrome, de leur sommeil et de leur qualité de vie globale. »

