Une consultation dédiée à la prévention du cancer du sein à 25 ans pour toutes les femmes. Puis une seconde à 50 ans avant d’initier le suivi déjà établi par le système du dépistage organisé. Voici les grandes lignes du nouveau programme lancé par la ministre de la santé, Marisol Touraine. Un objectif, « mieux garantir la santé des femmes ».

La ministre de la Santé lance un nouveau programme de dépistage organisé du cancer du sein, qui « renforce l’information des femmes dès 25 ans et améliore leur suivi ». Pour ce faire, il intègrera à présent deux consultations dédiées, pour toutes les femmes de 25 ans et 50 ans

A 25 ans. « Une consultation dédiée à la prévention de tous les cancers sera proposée à ces jeunes femmes pour les sensibiliser à l’intérêt du dépistage et les informer sur les modalités de dépistage ou de suivi, selon les antécédents et les facteurs de risque de chacune », indique le ministère.

L’occasion également « d’informer les femmes sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, et plus globalement sur les facteurs de risques comportementaux (tabac et alcool, habitudes alimentaires, activité physique, etc.), la contraception ou les infections sexuellement transmissibles ». Ce rendez-vous sera intégralement pris en charge par l’Assurance-maladie dès le 1er janvier 2018.

A 50 ans. Une autre consultation dédiée à la prévention et au dépistage sera proposée. Ce qui permettra d’organiser « un suivi personnalisé prenant en compte leurs éventuels facteurs de risque ». L’échographie prescrite si nécessaire en complément de la mammographie, sera réalisée sans dépassement d’honoraires à compter de 1er janvier 2018.

Ces mesures ont pour but de « donner un nouvel élan au dépistage du cancer du sein pour mieux garantir la santé des femmes », souligne Marisol Touraine.

Prévenir le cancer le plus fréquent chez les femmes

Rappelons que dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans à réaliser une mammographie de dépistage, prise en charge gratuitement par l’Assurance-maladie.

« Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en France », rappelle le ministère. Il constitue en outre la 1ère cause de mortalité par cancer chez la femme, avec près de 12 000 décès par an. « Pourtant, s’il est détecté tôt, ce cancer est guéri dans 9 cas sur 10. Son dépistage est un enjeu majeur de santé publique », conclut le ministère.