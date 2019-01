Cancers du sang : 4 800 kilomètres à la rame, symbole d’un combat contre la maladie

Radiologue dans le Finistère (Bretagne), Jérôme Bahuon, 31 ans, prévoit une traversée de l’Atlantique à la rame. Départ le 27 janvier pour un challenge relevé au nom de la Fondation Leucémie Espoir. L’objectif, interpeller les Français sur les cancers du sang et inciter au don de moelle osseuse.

Audacieuse et symbolique, la traversée de l’Atlantique de Jérôme Bahuon, médecin radiologue dans le Finistère, débutera le 27 janvier. Un défi relevé à la rame et en solitaire. Paré des couleurs de la Fondation Leucémie Espoir, le jeune homme compte parcourir les 4 800 kilomètres qui séparent l’île El Hierro (Canaries) du Marin (Martinique) en 60 jours.

Les objectifs sont multiples : « soutenir les malades de cancers du sang et sensibiliser au don de moelle osseuse pour favoriser les inscriptions de potentiels donneurs », décrit la Fondation Leucémie Espoir.

Se battre contre la maladie

Les cancers du sang touchent 33 000 patients chaque année en France. Ceux-ci sont caractérisés par « un développement anormal des cellules du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes) ou de la moelle osseuse ». Trois catégories existent : les leucémies, les myélomes et les lymphomes. Aujourd’hui, la prise en charge repose sur « la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la greffe de moelle et parfois la radiothérapie ».

La position défendue par Jérôme Bahuon face à la maladie ? Développer de la force ! « Je voulais me dépasser, c’est ce que font les malades face au cancer du sang, ils se battent contre l’inconnu et se dépassent ! ». En effet si le docteur est adepte des trekkings extrêmes, de la plongée sous-marine et de l’apnée, la pratique de la rame est une première pour lui.

S’inscrire au registre des donneurs

En France, 2 000 patients nécessitent une greffe de moelle osseuse chaque année. Indiquée dans 80% des graves pathologies du sang, cette technique thérapeutique consiste à remplacer la moelle osseuse dégradée par une moelle osseuse saine. A ne pas confondre la moelle épinière, tissu nerveux situé le long de la colonne vertébrale, avec la moelle osseuse. Cette dernière correspond « à la substance molle et grasse de l’intérieur des os, riche en cellules hématopoïétiques », matrice à l’origine de la fabrication des cellules du sang.

A ce sujet, l’inscription au registre des donneurs de moelle osseuse (Agence de la biomédecine) est essentielle aujourd’hui pour venir en aide aux malades. En effet, les chances de compatibilité entre donneurs sont minces : « 1 sur 4 entre deux membres d’une même fratrie contre 1 sur 1 millions entre deux individus pris au hasard. »

Plus le nombre de donneurs potentiels sera important, plus les chances de compatibilité augmentent. Or à ce jour, le registre français ne compte que 300 000 donneurs, contre 3,5 millions en Allemagne. Pour tout savoir sur le don de moelle osseuse, cliquez ici. Pour enclencher les premières démarches de pré-inscription, c’est par ici. Si vous souhaitez donner, vous devez avoir entre 18 et 51 ans lors de l’inscription. Mais vous pouvez maintenir votre inscription et donner jusqu’à 60 ans.

A noter : humanitaire, la mission de Jérôme Bahuon est aussi écologique ! Un clin d’œil au respect de l’environnement : l’embarcation du navigateur au naturel fonctionne uniquement à l’énergie solaire. Le sportif avancera à la force exclusive de ses bras. « Et l’eau douce consommée sera extraite de l’eau de mer par un procédé de désalinisation électrique. »