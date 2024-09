Comment bien choisir sa crème antirides ?

Le vieillissement cutané est un phénomène inéluctable. Avec l’âge, la peau perd de son élasticité et des rides se forment. Néanmoins, il est possible de ralentir ce phénomène en prenant soin de votre peau. Les crèmes antirides peuvent vous y aider. Encore faut-il savoir les sélectionner parmi la myriade de produits disponibles. Le Dr Mahboubeh Charlot, médecin esthétique à Niort, nous a donné des pistes pour faire le bon choix.

Ride du lion, pattes d’oie, ridules… Les rides se forment sur la peau, à mesure que le temps s’écoule. Un phénomène naturel car l’épiderme ne produit notamment plus autant d’acide hyaluronique à partir de 30 ans environ. Or cette substance joue un rôle essentiel dans la régulation de l’hydratation de la peau en retenant l’eau et en en limitant les pertes. Il comble également les espaces vides dans les tissus. C’est donc sur cette molécule que la plupart des produits cosmétiques antirides sont basés.

Hydrater en fonction de l’âge

« Il a un effet liftant et réhydratant intensif », confirme le Dr Mahboubeh Charlot, médecin esthétique à Niort (Deux-Sèvres). Mais naturellement, on n’a pas besoin de la même quantité en fonction de l’âge. « Entre 25 et 30 ans, il s’agit de prévenir l’apparition de petites ridules et il est donc conseillé d’hydrater avec une crème antirides peu riche en acide hyaluronique, matin et soir », décrit-elle. « En revanche, sur des peaux plus matures, dès la quarantaine, le dosage doit être plus important. » Bien entendu, « le prix n’est pas le même, et plus la crème contient de cette molécule, plus elle sera chère », ajoute-t-elle.

D’autres molécules peuvent être utilisées pour agir contre les rides plus installées. Le rétinol (une forme de vitamine A) a un effet peeling, c’est-à-dire qu’il stimule le renouvellement cellulaire, qui ralentit lui aussi avec l’âge. « Je recommande à mes patientes à partir de 40 ans d’alterner entre un soin à base d’acide hyaluronique et un autre contenant du rétinol, un soir sur deux », indique Mahboubeh Charlot. La présence de vitamine C dans ces produits est un plus, car elle stimule la production de collagène, qui assure résistance, souplesse et élasticité à la peau, et décline aussi avec l’âge.

Ennemi numéro 1 : les UV

D’autres facteurs que le vieillissement agissent sur l’apparition des rides. Le stress, la ménopause, le tabac, la pollution… Ainsi que les rayons du soleil, qui demeurent l’ennemi numéro 1 de notre peau. « Je conseille fortement à mes patientes de protéger leur épiderme en choisissant des crèmes à indice 50 aux beaux jours et au moins 30 en hiver », insiste le Dr Charlot. En effet, l’exposition prolongée et répétée aux UV occasionne une perte d’élasticité et un affaiblissement de la structure de la peau. Laquelle se ride davantage et plus rapidement. Sans compter l’impact sur le risque de cancer de la peau. Avoir une bonne hygiène de vie participe donc grandement à la santé et à la beauté de votre peau.