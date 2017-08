Contre l’asthme, de l’huile de poisson ?

Les oméga 3 sont connus depuis bien longtemps pour leurs bienfaits sur la santé. Des chercheurs américains ont tenté de vérifier si ceux contenus dans l’huile de poisson – souvent prise en gélule – pouvaient aller jusqu’à soigner un asthme. Il semble que leurs bénéfices soient réels dans le cas de cette maladie respiratoire, mais les traitements à base de corticoïdes sont un frein à leur efficacité.

Richard P. Phipps de l’University of Rochester Medical Center (Etat de New York) et son équipe avaient montré, dans une précédente étude, que certains oméga 3 contenus dans l’huile de poisson pouvaient réguler le fonctionnement des lymphocytes B. Dans un travail plus récent, ils ont voulu vérifier dans quelle mesure cette action pouvait moduler la réaction immunitaire excessive observée dans de nombreux cas d’asthme.

Pour ce faire, ils ont collecté des échantillons sanguins de 17 patients traités pour asthme. Ils ont ensuite, en laboratoire, isolé les lymphocytes B dans le but de les exposer à des oméga 3 extraits d’huile de poisson. Résultat, tous les échantillons ont réagi à des degrés divers, mais tous positivement. Plus précisément, le taux d’anticorps IgE produits par l’activation des lymphocytes B en cas d’allergie (et d’asthme) a baissé.

Les corticoïdes atténuent les bienfaits des oméga 3

Toutefois, les scientifiques ont observé une nuance de taille. L’effet des oméga 3 était bien plus faible chez les patients prenant des doses importantes de corticoïdes pour traiter leur asthme. Comparé à celui constaté chez les personnes souffrant d’un asthme plus modéré.

« L’utilisation de corticoïdes, bien qu’efficace contre l’asthme, pourrait bien aussi réduire les capacités naturelles de l’organisme à se défendre », suggèrent les auteurs. Quoi qu’il en soit, la consommation d’aliments riches en oméga 3 reste bénéfique et conseillée. Ces éléments naturels se trouvent dans l’huile de lin, le saumon, le thon, les anchois ou encore les noix.