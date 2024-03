Danser : des bienfaits pour la tête et le cœur

Vous aimez danser ? Sachez que cette activité n’est pas seulement distrayante. Elle offre aussi de nombreux bienfaits pour la santé physique, cognitive et mentale.

Salsa, tango, valse, danse classique ou encore charleston. Quelle que soit la danse que vous préférez, vous déhancher au rythme de la musique est un excellent choix d’activité. En effet, ce hobby offre de nombreux bénéfices.

Tout d’abord, il faut apprendre des pas et des mouvements. Ce qui fait de la danse une bonne façon d’entraîner votre mémoire. Des études ont d’ailleurs montré que la danse améliorait cette capacité chez les personnes âgées. Mieux encore, sa pratique chez les seniors serait associée à une réduction du risque de démence.

Des bienfaits sur le moral

La zumba en particulier, cette danse chorégraphiée qui associe des mouvements de différents styles musicaux latino-américains aurait un effet sur l’amélioration des capacités cognitives et aussi de l’humeur. Car oui ! La danse rend également plus heureux. C’est en tout cas l’observation de chercheurs de la North Dakota’s Minot State University. D’autres travaux ont aussi associé la danse à une réduction du stress en raison de la production de sérotonine durant la pratique.

La danse est aussi une activité physique. Même lorsqu’il s’agit de danses au rythme lent. Elle procure les bienfaits associés au sport, parmi lesquels une meilleure santé cardiovasculaire.

Autre bénéfice physique : une plus grande souplesse et un équilibre plus stable. Un travail publié dans la revue the Journal of Aging and Physical Activity démontre que les personnes âgées ayant suivi des cours de tango voient leur équilibre et la vitesse de leur cadence de marche augmentées.

Alors si vous appréciez les pas de bourrée et autres pas chassés, seul, à deux ou en groupe, dansez tant que vous le voulez !