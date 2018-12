Bien souvent, votre lieu de travail devient votre « seconde maison ». Et votre moral peut faire des hauts et des bas entre la pression, les objectifs, les conflits, le doute, la réussite… Mais alors, le bien-être et le travail, est-ce compatible ? Que demandent les Français pour se sentir mieux au boulot ?

Au total, « 7 actifs sur 10 pensent que la santé et le bien-être au travail sont tout à fait compatibles », révèle une enquête Ifop menée auprès de 1 000 actifs*. Un avis rapporté à 84% par la génération 18-24 ans. Cette étude est rendue publique dans le cadre du colloque « Santé et bien-être au travail, réalité et utopie », organisée ce jeudi 6 décembre à l’Assemblée nationale.

Sport, gestion du stress, travail en équipe…

Point négatif, 83% des personnes interrogées « n’ont jamais bénéficié de programmes dédiés [au bien-être] dans leurs entreprises ». Mais quelles approches les Français réclament-ils en priorité ?

L’accès au sport tout d’abord, avec « la mise à disposition d’une salle de sport, des tarifs préférentiels, ou subventions d’adhésion à des structures sportives… » ;

Des ateliers pédagogiques sur la nutrition, le sommeil, la gestion du stress, occupent la 2e place ;

Des formations en management, soient des techniques pour stimuler « le travail d’équipe », pour améliorer « la communication interne », et pour « gérer ses collaborateurs ou son chef » ;

Des consultations plus fréquentes chez le médecin du travail ;

La possibilité de téléconsultations entre également au palmarès des programmes bien-être sollicité par les actifs interrogés. « C’est-à-dire du temps disponible sur son temps de travail pour consulter un médecin par vidéo/téléphone. »

Autant de parenthèses a priori bénéfiques pour la santé du salarié. En effet, les « 17% des actifs ayant pu bénéficier de ces types de programme ont constaté de réels bénéfices en santé, bien-être et productivité ».

Ce recours au bien-être professionnel est-il l’affaire de classe sociale ? Sans généraliser, une nuance apparaît en effet : « les CSP+ souhaitent des formations en management alors les CSP – sont davantage en attente de ces programmes de santé. »

Thématiques professionnelles dans l’ère du temps, le télétravail et le burn-out n’ont en revanche pas été interrogés.

*Enquête Ifop menée auprès d’un échantillon de 1 000 actifs du secteur privé/public représentatif de la population active française âgée de 18 ans et plus. Interviews réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 15 au 19 novembre 2018