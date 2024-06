Euro 2024 : quel masque de protection pour Kylian Mbappé ?

Violemment touché au nez lors de l’entrée en lice des Bleus dans l’Euro de football, Kylian Mbappé souffre d’une fracture. Selon la Fédération française de football, le numéro 10 ne sera pas opéré "dans l’immédiat" et devrait revenir sur le terrain avec un masque. Forfait pour le match contre les Pays-Bas, reviendra-t-il pour affronter la Pologne ?

Une courte victoire 1 but à 0 et un nez cassé pour le capitaine de l’équipe. C’est le bilan du premier match des Bleus, opposés à l’Autriche, dans l’Euro 2024 organisé en Allemagne. A la 86e minute, Kylian Mbappé récupère un ballon de la tête avant que son nez ne percute violemment l’épaule du défenseur autrichien Kevin Danso. Le choc est violent et l’attaquant français reste à terre. Son maillot blanc est tâché de sang. Quand le sportif se relève, on aperçoit sur les images la cloison nasale déviée de Kylian Mbappé.

🚨😰 NEZ CASSÉ POUR KYLIAN MBAPPÉ ?

👃🩸 Après un gros choc, l’attaquant Français est contraint de quitter le terrain avec le nez en sang !#AUTFRA #EURO2024 pic.twitter.com/dhbGvq1DQd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2024

La fracture du nez du numéro 10 a été confirmée dans la nuit dans un communiqué de la Fédération française de football. « Il suivra des soins dans les prochains jours, sans subir d’intervention chirurgicale dans l’immédiat. Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l’équipe de France d’envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins. » Forfait face au Pays-Bas vendredi 21, sera-t-il sur le terrain mardi 25 juin face à la Pologne ? « Il est un peu prématuré de donner un calendrier », a fait savoir ce mardi Philippe Diallo, président de la FFF, en conférence de presse.

Le nez, particulièrement exposé dans les sports de contact

Football, basketball, rugby… tous sont des sports collectifs dits de contact. Ce qui signifie que les blessures, notamment au visage, sont fréquentes. Selon une étude publiée en 2020 dans Sciences et Sports, les accidents crânio-faciaux occupent la troisième place en fréquence dans le sport après les traumatismes des membres inférieurs et supérieurs. « Près de 29 % des blessures faciales sont reconnues d’origine sportive », dont l’étage moyen de la face, qui comprend le nez, premier exposé lors d’une collision avec un autre joueur.

Le diagnostic repose sur l’examen clinique : les médecins palpent légèrement l’arête nasal pour y déceler les irrégularité et déviation. La radiographie est en général inutile mais le médecin peut demander une imagerie s’il suspecte des traumatismes sur les tissus à proximité. Le traitement repose sur le soulagement de la douleur, le drainage des hématomes septaux, autrement dit, l’accumulation de sang sous la muqueuse du cartilage de la cloison nasale pour éviter la nécrose du cartilage et, le cas échéant, le réalignement des os fracturés.

Une opération après la compétition ?

Selon le manuel MSD, la déviation de la racine du nez est fréquente dans les fractures nasales. La chirurgie, la réduction de la fracture, est indiquée quelques jours après le choc, le temps que le gonflement disparaisse. Attendre plus, au-delà de 10 jours, pourrait laisser des traces esthétiques, mais une rhinoplastie reste possible dans un second temps. Une opération était-elle inutile dans le cas de Kylian Mbappé ? Le staff médical des Bleus a-t-il décidé de temporiser jusqu’à la fin de la compétition ? Autre possibilité : les médecins ont pu réduire la fracture de Kylian Mbappé tout de suite après le match sans passer par la case bloc opératoire.

On sait que l’attaquant français portera un masque sur mesure à en croire le communiqué de la Fédération française de football. On se souvient bien de celui d’Antoine Dupont, joueur du XV de France, victime d’une fracture maxillo-zygomatique lors de la Coupe du monde de Rugby en septembre 2023. Lui avait été opéré durant la compétition, ce qui n’est pas le cas de Kylian Mbappé.

A quoi servent les masques de protection ?

Selon l’étude de Sciences et Sports, les masques de protection pour les sportifs sont formés de deux couches, ainsi décrites :

une couche externe permet la transmission de l’énergie de l’impact au crâne et aux éléments faciaux non traumatisés. Sa structure est faite dans un matériau rigide et flexible à la fois (polyéthylène, polyméthyl méthacrylate, etc.) ;

une couche interne en mousse, directement en contact avec la face, permet l’atténuation de l’énergie de l’impact et sa transmission aux os du massif facial. Elle réduit la force de l’impact, la distribue à une zone plus large et décharge la zone fracturée afin qu’il n’y ait pas de contact direct avec le masque. De plus, cet espace créé permet une aération, et améliore le confort et la thermorégulation.

Il est impératif que le masque de protection soit stable, confortable, garantisse une bonne vision périphérique et soit sans danger pour les adversaires du joueur. Cette protection faciale doit permettre aux sportifs un retour précoce sur les terrains pendant la période de consolidation (six semaines pour le nez), tout en garantissant la sécurité du sportif. Selon les auteurs de l’article, du service de chirurgie maxillo-facial du CHU de Caen, « cette attitude n’engendre pas de risques accrus de nouvelle fracture ou de déplacement secondaire de la fracture ayant indiqué le masque. Ceci est confirmé par la revue de la littérature ». Ils précisent autoriser dans leur service la reprise de l’activité sportive en entraînement ou en compétition dès la 1ère semaine, avec le masque.