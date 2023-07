Fertilité : un podcast pour les femmes !

En France, 3,3 millions des 20-49 se trouvent en situation d’infertilité et ont recours à l’assistance médicale à la procréation pour concevoir (PMA). Pour se sentir moins seule dans ce parcours qui demande bien souvent de l’endurance, BeMum diffuse une série de podcasts à destination des femmes.

L’infertilité touche 1 couple sur 4 en France. Cette dernière est confirmée quand le couple ne parvient pas à obtenir une grossesse spontanée après une année de rapports réguliers (2 à 3 par semaine). Une situation de plus en plus fréquente, qui n’en reste pas moins un parcours parfois long et difficile à traverser.

Pour accompagner les couples dans cette phase de vie qui peut durer quelques mois, parfois des années, BeMum a développé la chaîne de podcasts « A l’écoute de votre fertilité ». Des épisodes pour plonger dans les témoignages de femmes, patientes, dans les deux sens du terme. Au programme également : des conseils en nutrition et du soutien avec un coach BeMum spécialisé en infertilité, pour toutes celles qui sont impliquées dans l’assistance médicale à la procréation (PMA). Les 7 premiers épisodes sont disponibles gratuitement sur Spotify, Apple Podcast et sur de nombreuses autres plateformes d’écoute. Ces capsules sont dédiées aux femmes, qu’elles soient en couple ou non.

A l’origine de l’infertilité ?

La hausse de l’infertilité, masculine comme féminine, est multifactorielle : elle s’explique par l’augmentation de l’âge des femmes à la tentative de conception du premier enfant. L’impact d’une mauvaise hygiène de vie est aussi à prendre en compte, avec en première ligne le tabagisme, l’alimentation déséquilibrée, la sédentarité, ayant comme conséquence notoire, pour ces deux derniers points, de favoriser le surpoids et l’obésité. L’exposition chronique aux perturbateurs endocriniens est également connue pour altérer les fonctions reproductives. Certaines pathologies comme l’endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques augmentent aussi le risque d’infertilité. Tout comme des anomalies génétiques peuvent aussi en être l’origine.