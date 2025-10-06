Foodwatch dénonce 10 produits laitiers “pas sains” pour les enfants

L’ONG Foodwatch épingle 10 produits laitiers à destination des enfants dont la promotion devrait être interdite. Trop gras, trop salés, trop sucrés, ces aliments sont nocifs pour la santé des enfants et devraient faire l’objet d’un plus strict encadrement.

L’ONG Foodwatch dénonce lundi 6 octobre le marketing mensonger de 10 produits laitiers à destination des enfants. Couleurs vives, mascottes rigolotes, formats ludiques… les enfants en raffolent et les parents se laissent tenter, amadoués par les promesses santé du packaging « sans colorant ni arômes artificiels », « calcium et vitamines D pour la croissance des os ». Ces produits, s’ils remplissent les attentes concernant l’apport en calcium, sont pourtant soit trop gras, soit trop sucrés, soit trop salés, soit les trois en même temps.

Certains remplacent les fruits par des arômes naturels, d’autres ajoutent des épaississants… Ainsi, neuf de ces produits sont des produits ultratransformés, des produits qui accumulent les preuves scientifiques à leur encontre ces dernières années.

Dans le viseur ? Mini Rolls de Babybel, P’tite Danette, Nesquik Petit, Kiri goûter, Danonino Go Fraise, Petits filous & go Yoplait, Yaourt fraise Smarties, les gourdes abricot fraise de la marque Carrefour, les Z’Aros aromatisés de la marque Leclerc et P’tit Louis. « Selon les critères de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le marketing ciblant les enfants, ces produits déséquilibrés sont clairement hors des clous », alerte Foodwatch.

Des produits qui favorisent la survenue de maladies cardiométaboliques

Pour rappel, dans 46 des 53 états de la région Europe de l’OMS, un enfant sur 3 est en situation de surpoids ou d’obésité. La consommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés font le lit des maladies cardiovasculaires, du diabète et de certains cancers. Toujours selon l’OMS, les aliments nocifs pour la santé sont à l’origine de plus de 1 million de décès chaque année dans la région. « Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables au marketing alimentaire contraire à l’éthique et ce, quel que soit les canaux utilisés – de la télévision aux jeux vidéo en ligne en passant par les médias sociaux », notait l’OMS qui publiait en 2023 une nouvelle série de critères nutritionnels en vue de protéger les enfants contre le marketing faisant la promotion d’aliments nocifs pour la santé.

« De nombreuses marques d’aliments et de boissons font la promotion de leurs produits nocifs pour la santé auprès des enfants. Si l’autoréglementation est l’approche adoptée par de nombreux pays, celle-ci s’est révélée inefficace pour protéger les enfants contre ce type de marketing », justifiait alors le Dr Kremlin Wickramasinghe, chef par intérim du Bureau européen de l’OMS pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles (Bureau pour les MNT).

Les enfants particulièrement vulnérables au marketing alimentaire

Limiter le marketing alimentaire en particulier pour les produits gras, sucrés et salés en direction des enfants et des adolescents, c’est aussi ce que préconise Santé publique France. L’autorité sanitaire vise les produits notés D et E selon le Nutri-Score. Car selon une étude qu’elle avait publiée en 2020, les enfants sont très sensibles à ce type de marketing : si l’exposition à la publicité n’avait pas d’effet sur les comportements des adultes, elle induisait une augmentation de 56 % de consommation chez les enfants exposés par rapport aux enfants non exposés.

Pour les protéger, Foodwatch réclame au gouvernement la publication de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) qui devait porter l’interdiction du marketing et de la publicité ciblant les enfants. Cette interdiction fait l’objet d’une pétition qui a récolté près de 70 000 signatures.