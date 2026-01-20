Grippe : « il n’est pas trop tard pour vacciner les enfants »

La Gregory Pariente Foundation (GPFD) et l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (APFA) alertent sur l’impact de la grippe chez les enfants. Selon elles, il est encore temps de vacciner contre la grippe tous les enfants de 2 à 17 ans, notamment ceux atteints d’asthme.

Dans son bulletin du 14 janvier, Santé publique France signalait une reprise de la circulation du virus de la grippe chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire, début janvier. Celle-ci « pourrait entraîner une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir », note l’agence sanitaire. La Gregory Pariente Foundation (GPFD) et l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (APFA) ont publié le 15 janvier une étude sur le retentissement de la précédente saison grippale chez l’enfant d’après le suivi de l’indicateur grippe et syndrome grippal tout au long de l’épidémie, disponible dans les bilans hebdomadaires des réseaux SOS-Médecins et Oscour de Santé publique France. « Nous avons complété ce bilan en suivant les asthmes et les pneumopathies/pneumonies des enfants de 2-14 ans pendant l’épidémie de grippe », note la GPFD et l’APFA.

En 2024/2025, l’épidémie de grippe chez les 2-14 ans a été précoce, intense et prolongée, avec un pic à la fin du mois de janvier. Les actes médicaux, passages aux urgences et hospitalisations liés à la grippe ont doublé par rapport à la saison précédente :

+ 60 000 passages aux urgences en 2024/2025 (contre 30 943 en 2023/2024) ;

2 668 hospitalisations chez les 2-14 ans (vs 1 683 l’année précédente).

Un lien indirect entre la grippe, l’asthme et les pneumonies a également été observé :

Asthme : + 1 129 actes par SOS Médecins (+ 83,29 %) ; + 4 621 passages aux urgences (+ 68,85 %) ; + 821 hospitalisations post-passage aux urgences.

Pneumonie : + 303 actes par SOS médecins (+ 93 %) ; + 236 passages aux urgences (+ 40 %) ; +266 hospitalisations post-passage aux urgences.

Vers un second pic fin janvier ?

La GPFD et l’APFA reconnaissent une limite de leur étude : le lien seulement indirect établi entre la grippe et l’asthme des enfants, la grippe et les pneumonies. « Une approche directe (impossible en l’absence de données fournies par SPF ou le PMSI) améliorerait le chiffrage de l’impact sanitaire réel des asthmes et des pneumopathies / pneumonies de l’enfant au sein des coûts et de l’impact global de la grippe chez les enfants et pourrait améliorer les décisions en matière de prévention/vaccination », est-il admis dans l’étude. Toutefois, selon ses auteurs, celle-ci « montre que l’impact sanitaire des exacerbations d’asthme en période grippale faisant appel aux soins de ville et d’urgence est considérable ».

Lors de de la saison précédente, un second pic, plus élevé que le premier, était survenu à la fin du mois de janvier 2025. S’il est impossible d’affirmer que ce second pic aura de nouveau lieu cette année, la reprise de l’épidémie au retour des vacances scolaires le laisse cependant présager. « Il n’est pas trop tard pour vacciner les enfants notamment les enfants asthmatiques contre la grippe. Des gestes barrières simples sont essentiels à la protection des plus fragiles, comme le port du masque dès les premiers symptômes (toux, fièvre, nez qui coule), l’aération régulière des pièces, se laver régulièrement et correctement les mains) », notent les auteurs de l’étude.

La GPFD et l’AFPA formulent trois recommandations

Etendre la vaccination antigrippale à tous les enfants de 6 mois à 17 ans, y compris ceux sans comorbidité. La vaccination contre la grippe est actuellement recommandée pour les enfants dès l’âge de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques.

Promouvoir la vaccination nasale attendue pour améliorer la couverture vaccinale, très insuffisante chez les enfants et notamment chez les enfants asthmatiques (13,4 % en 2024/2025). Pour rappel, la Haute autorité de santé « recommande dans son avis du 12 décembre 2024 que la forme nasale du vaccin grippal trivalent, vivant atténué, nasal soit utilisée préférentiellement pour la vaccination antigrippale des enfants à partir de 2 ans, compte tenu de sa meilleure acceptabilité chez l’enfant du fait de la non-utilisation d’aiguille ». Mais comme pour la saison 2024/2025, ce vaccin nasal n’est toujours pas disponible. Pourtant, « si les vaccins injectables contre la grippe sont efficaces au plan clinique mais très peu efficace sur la couverture vaccinale tant chez les enfants sans comorbidité (estimé à moins de 5 %) que chez les enfants à risque (principalement les enfants asthmatiques) », soulignent les auteurs de l’étude.

Renforcer les campagnes de prévention et les gestes barrières : porter un masque dès les premiers symptômes (toux, fièvre, nez qui coule), aérer les pièces, se laver régulièrement et correctement les mains.