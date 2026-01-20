Grippe : « il n’est pas trop tard pour vacciner les enfants »

Dans son bulletin du 14 janvier, Santé publique France signalait une reprise de la circulation du virus de la grippe chez les enfants, consécutive à la rentrée scolaire, début janvier. Celle-ci « pourrait entraîner une recrudescence du recours aux soins chez les adultes dans les semaines à venir », note l’agence sanitaire. La Gregory Pariente Foundation (GPFD) et l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (APFA) ont publié le 15 janvier une étude sur le retentissement de la précédente saison grippale chez l’enfant d’après le suivi de l’indicateur grippe et syndrome grippal tout au long de l’épidémie, disponible dans les bilans hebdomadaires des réseaux SOS-Médecins et Oscour de Santé publique France. « Nous avons complété ce bilan en suivant les asthmes et les pneumopathies/pneumonies des enfants de 2-14 ans pendant l’épidémie de grippe », note la GPFD et l’APFA.
En 2024/2025, l’épidémie de grippe chez les 2-14 ans a été précoce, intense et prolongée, avec un pic à la fin du mois de janvier. Les actes médicaux, passages aux urgences et hospitalisations liés à la grippe ont doublé par rapport à la saison précédente :
Un lien indirect entre la grippe, l’asthme et les pneumonies a également été observé :
La GPFD et l’APFA reconnaissent une limite de leur étude : le lien seulement indirect établi entre la grippe et l’asthme des enfants, la grippe et les pneumonies. « Une approche directe (impossible en l’absence de données fournies par SPF ou le PMSI) améliorerait le chiffrage de l’impact sanitaire réel des asthmes et des pneumopathies / pneumonies de l’enfant au sein des coûts et de l’impact global de la grippe chez les enfants et pourrait améliorer les décisions en matière de prévention/vaccination », est-il admis dans l’étude. Toutefois, selon ses auteurs, celle-ci « montre que l’impact sanitaire des exacerbations d’asthme en période grippale faisant appel aux soins de ville et d’urgence est considérable ».
Lors de de la saison précédente, un second pic, plus élevé que le premier, était survenu à la fin du mois de janvier 2025. S’il est impossible d’affirmer que ce second pic aura de nouveau lieu cette année, la reprise de l’épidémie au retour des vacances scolaires le laisse cependant présager. « Il n’est pas trop tard pour vacciner les enfants notamment les enfants asthmatiques contre la grippe. Des gestes barrières simples sont essentiels à la protection des plus fragiles, comme le port du masque dès les premiers symptômes (toux, fièvre, nez qui coule), l’aération régulière des pièces, se laver régulièrement et correctement les mains) », notent les auteurs de l’étude.
Source : AFPA et GPFD
Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet