Herpès, varicelle et zona : des virus facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer ?

Les virus de l’herpès et de la varicelle/zona pourraient bien favoriser le développement de la maladie d’Alzheimer. C’est ce que montre une étude récente sur des cellules infectées. Explications.

Certains virus pourraient être déclencheurs de la maladie d’Alzheimer. C’est l’hypothèse d’une équipe de chercheurs britanniques et américains. Les virus concernés – qui appartiennent à la même famille – sont celui de l’herpès (HSV-1), celui de la varicelle et du zona. Des précédentes études ayant montré un effet protecteur du vaccin contre le zona ont donné cette idée aux scientifiques.

Pour en savoir plus, ils ont infecté volontairement des cellules humaines du système nerveux in vitro avec le HSV-1 et/ou le virus de la varicelle/zona. Ensuite, ils ont observé l’évolution de ces cellules en présence de ces pathogènes, en recherchant notamment la présence de signes de la maladie d’Alzheimer que sont la protéine Tau et les plaques amyloïdes.

Et leur constat est assez inquiétant. Les cellules porteuses du HSV-1 et réinfectées par le virus de la varicelle/zona ont vu la réactivation de l’herpès en leur sein associée à l’apparition de la protéine Tau et les plaques amyloïdes. Ce qui signifie selon les auteurs, que le fait de développer un zona risque de réactiver l’herpès dans les cellules nerveuses et d’augmenter le risque, de façon indirecte, d’une maladie d’Alzheimer.

Ces résultats confirment donc l’intérêt de la vaccination contre le zona, qui empêcherait donc de réactiver l’herpès, si la personne est porteuse, et donc réduirait le risque d’Alzheimer. Ce vaccin est recommandé en France chez les adultes âgés de 65 à 74 ans.

A noter : 95% des adultes sont ainsi porteurs du virus de la varicelle, et plus d’un adulte sur deux du virus de l’herpès.