Le badminton, mixte et complet

Dans la famille des jeux de raquettes, je demande le badminton. Facile d’accès, ce sport ludique permet de se défouler en sculptant son corps. Laissez-vous tenter par quelques échanges de volants au dessus du filet !

En lieu et place de la balle de tennis ou de squash, les joueurs de badminton frappent un volant. Le mouvement de cet objet particulièrement léger dans l’air est celui d’un tout petit parachute. En d’autres termes, sa chute est freinée sur la fin et surtout… il ne rebondit pas. L’occasion donc pour les adversaires, de chaque côté du filet, de s’amuser tout en se défoulant.

Convivial et amusant

Car en effet, si le terrain de ce sport de salle, est 4 fois plus petit que le terrain de tennis, « on y court 4 fois plus », assure la Fédération française de Badminton (FFBAD). « On comprend mieux pourquoi la pratique régulière de [cette discipline] permet de travailler sa silhouette et de brûler des calories. » Au cours d’une heure d’échanges rythmés, il est possible de perdre plus ou moins 500 calories », assure un entraîneur de la FFBAD.

« Adresse, réactivité et concentration » sont les qualités d’un joueur de « bad », comme le nomment ses aficionados. Sans oublier la principale spécificité du badminton : la mixité. Hommes et femmes peuvent ainsi jouer ensemble ou les uns contre les autres. Alors si le cœur vous en dit, vous pouvez contacter la FFBAD.