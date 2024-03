Méningiome : le lien entre tumeur au cerveau et progestatifs confirmé

Une étude française dont les résultats viennent de paraître dans le British Medical Journal confirme le risque accru de méningiome – tumeur des méninges – lors d’une exposition prolongée à certains progestatifs. Explications.

Une vaste étude française révèle un risque accru de méningiome, une tumeur des méninges, en cas de prise de certains médicaments progestatifs. Ces médicaments peuvent être utilisés comme contraceptifs, pour traiter des pathologies gynécologiques telles que l’endométriose, comme traitement hormonal substitutif de la ménopause ou encore pendant le parcours de procréation médicalement assistée.

De précédentes études françaises avaient déjà montré le sur-risque de méningiome lié à l’utilisation prolongée et à dose élevée de trois progestatifs, l’Androcur (acétate de cyprotérone), le Lutéran (acétate de chlormadinone, et le Lutenyl (acétate de nomegestrol). Alors que des patientes ont dû se tourner vers des alternatives, « il s’avérait nécessaire de savoir s’il existait un risque similaire avec d’autres progestatifs, selon diverses voies d’administration », explique l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué. Le groupement Epi-Phare, alliance de l’Assurance maladie et de l’ANSM, publie ces jours-ci les résultats de leurs recherches dans la revue British Medical Journal (BMJ).

74 millions de femmes traitées au Depo Provera dans le monde

19 061 femmes âgées de 45 à 74 ans et opérées d’un méningiome entre 2009 et 2018 ont été incluses dans l’étude, et ont été comparées à 90 305 femmes témoins. Les scientifiques ont analysé leurs données et observé un risque 2 fois plus important de méningiome pour le Surgestone et 3,5 fois plus important pour le Colprone. Enfin, le Depo Provera(acétate de médroxyprogestérone injectable), est lui associé à un risque 5,6 fois plus élevé d’être opéré d’un méningiome que la population générale.

📢Communiqué de presse@EPIPHARE et @APHP publient dans @bmj_latest les résultats d'une étude à l’origine des recommandations d’utilisation et de suivi des personnes qui doivent être traitées par des #progestatifs à risque de #méningiome intracrânienshttps://t.co/9Uc04yy8uw — EPI-PHARE (@EPIPHARE) March 28, 2024

Ces résultats avaient été rendus publics en France en juillet dernier, mais bénéficient cette foisci d’une visibilité internationale. Une visibilité qui compte puisque 74 millions de femmes dans le monde sont traitées avec du Depo Provera – « souvent précaires, principalement dans les pays à bas niveau socio-économique ». En France, selon Le Parisien, seul 5000 personnes seraient concernées. A moins d’un an d’utilisation, l’étude ne montre aucun sur-risque pour ces trois progestatifs, si aucun autre progestatif à risque n’a été utilisé au préalable.

Quid des dispositifs « intra-utérins » au lévonorgestrel – Mirena, Donasert, Kyleena et Jaydess, très largement utilisés en France ? « Les résultats sont très rassurants et en faveur de l’absence de risque de méningiome ».

Une IRM cérébrale après un an d’utilisation

A l’été 2023, l’ANSM a formulé ses premières recommandations pour éviter le risque de méningiome lié au Colprone, au Depo Provera et au Surgestone. Le Colprone peut être indiqué dans le traitement de la ménopause, les irrégularités du cycle, le syndrome prémenstruel et les mastodynies non sévères. « L’intérêt à poursuivre le traitement doit être réévalué régulièrement (annuellement), notamment aux alentours de la ménopause, le risque de méningiome augmentant fortement avec l’âge ». Concernant le Depo Provera, il ne doit être prescrit qu’en deuxième intention et n’est justifié que dans des cas très particuliers (intolérance à l’implant sous cutané ou au DIU, notamment).

Pour les patientes qui poursuivent leur traitement, une IRM cérébrale est immédiatement recommandée en cas de facteurs puis, pour toutes, après un an de traitement, à 5 ans et tous les deux ans.

Un traitement à dose minimale, le plus court possible

« Le traitement doit être prescrit à la dose minimale efficace avec une durée d’utilisation la plus courte possible », note l’ANSM. L’agence ajoute qu’une IRM cérébrale doit être réalisée en cas de signes évocateurs d’un méningiome : maux de tête, troubles de la vision, du langage, de la mémoire et de l’audition, nausées, vertiges, convulsions, perte de l’odorat, faiblesse ou paralysie. « Le méningiome peut être unique ou multiple et sa croissance est lente. Même si le plus souvent ces tumeurs sont bénignes, elles peuvent grossir et comprimer les structures neurologiques, ce qui nécessite un geste chirurgical de décompression ou d’exérèse, intervention qui n’est jamais anodine », explique l’ANSM.