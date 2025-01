Myopie chez les enfants : les lentilles de freination efficaces sur le long terme

Les lentilles destinées à ralentir la progression de la myopie offrent un effet durable chez les jeunes. Une étude des Instituts nationaux de la santé des États-Unis révèle que l'effet des lentilles de freination de la myopie persiste chez les jeunes, même après avoir cessé de les utiliser.

Pour que le contrôle de la myopie soit efficace chez les enfants, le bénéfice du traitement, c’est-à-dire le ralentissement de la croissance oculaire, ne doit pas être compromis par une croissance oculaire plus rapide que la normale (« effet rebond ») après l’arrêt du traitement. En d’autres termes, on pouvait craindre qu’en arrêtant de porter les lentilles de freination de la myopie, l’œil se développe plus rapidement que la normale. Mais une étude de l’organisme National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis est rassurante sur ce point. Son objectif était de déterminer s’il existe une perte de l’effet thérapeutique après l’arrêt du port de lentilles de contact souples multifocales chez les enfants atteints de myopie.

BLINK2, une étude grouvernementale américaine

Pour répondre à cette question, l’étude BLINK2 (Bifocal Lenses in Nearsighted Kids 2) a inclus des enfants myopes (âgés de 11 à 17 ans au début de BLINK2) ayant participé à l’essai clinique randomisé BLINK. Le recrutement s’est déroulé de septembre 2019 à janvier 2021, avec un suivi jusqu’en janvier 2024. Dans BLINK2, tous les participants ont porté des lentilles multifocales à forte addition (+2,50 dioptries) pendant 2 ans, puis des lentilles unifocales durant la troisième année ce qui permettait d’évaluer un éventuel effet rebond. Pour évaluer la croissance oculaire et un effet sur la myopie, les chercheurs se sont basés sur la longueur axiale de l’œil (par l’examen de biométrie optique) et l’erreur réfractive (par auto-réfraction cycloplégique), mesurées chaque année.

Pour précision, la longueur axiale de l’œil correspond à la distance entre la surface antérieure de la cornée et la rétine. Elle reflète la taille de l’œil et joue un rôle déterminant dans la réfraction et la mise au point des images sur la rétine. Dans le cadre de la myopie, une augmentation excessive de cette longueur est souvent observée, ce qui provoque une focalisation des images en avant de la rétine, d’où une vision floue des objets éloignés – ce qu’on appelle une erreur de réfraction.

Pas d’« effet rebond »

D’après les résultats qui viennent d’être publiés dans JAMA Ophtalmology, les enfants ayant utilisé des lentilles pour ralentir la progression de la myopie conservent les bénéfices du traitement, même après avoir arrêté de les porter à l’adolescence. En effet, BLINK2 n’a trouvé aucune preuve de perte d’effet thérapeutique (effet rebond) après l’arrêt des lentilles multifocales chez les adolescents plus âgés. Selon les chercheurs, la croissance oculaire et la progression de la myopie reprennent un rythme plus rapide, mais conforme à celui attendu pour l’âge.

Commencer tôt et poursuivre jusqu’à l’arrêt de la croissance de l’œil

Ces données confirment donc que les participants ayant porté des lentilles freinant la progression de la myopie étaient moins myopes que s’ils n’en avaient pas porté. Elles appuient ainsi l’idée, selon eux, que les enfants doivent être équipés dès leur plus jeune âge et qu’il est utile de poursuivre le port de lentilles multifocales jusqu’à l’arrêt de la croissance et donc de la progression de la myopie chez les enfants.