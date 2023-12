Noël : comment choisir les jouets en toute sécurité ?

Pièces plastiques détachables ou piles facilement accessibles... de nombreux éléments font des jouets de potentiels objets dangereux. Comment choisir camions, poupées et autres jeux de société en toute sécurité ?

La sécurité des jouets des enfants fait l’objet de contrôles réguliers assurés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En 2022, « près de 2 200 établissements et sites internet ont été contrôlés par l’autorité et plus de 660 jouets ont été testés ». Et le résultat n’a rien de très rassurant : « près d’un tiers des établissements contrôlés était en anomalie, confirme la DGCCRF, et 17 % des jouets ont été déclarés non conformes et dangereux. »

Les petits fabricants connaissent peu la réglementation

Comment expliquer ce manque de sécurité dans la conception d’objets destinés aux plus jeunes ? Les grands opérateurs du secteur (fabricants, importateurs et distributeurs) sont bien au fait de la réglementation spécifique. Mais « les exigences en matière de sécurité (fabrication, avertissements réglementaires etc…) restent souvent méconnues », par « les petits fabricants de jouets artisanaux, des autoentrepreneurs, certains ‘discounters’, des vendeurs sur les marchés forains ou les marchés de Noël ». Sans compter que pour ces derniers, il n’existe aucune contrainte « de traçabilité des jouets mis en vente (factures inexistantes, imprécises, illisibles ou incomplètes) ». Celles et ceux dont la fabrication de jouets n’est pas « le cœur de métier (les musées, parcs d’attractions, le secteur de la presse magazine, le secteur publicitaire, les clubs sportifs…) » sont également peu informés sur la réglementation.

Piles, rembourrage peluches, site inter

Voici quelques points de vigilance avant de faire vos achats :

Vérifiez que la boîte contient une notice d’emploi complète en langue française ;

complète en langue française ; Consultez « les avertissements généraux : au moins un âge minimum ou le cas échéant un âge maximum, les aptitudes de l’utilisateur, un poids minimum ou maximum supporté par le produit, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte » ;

: au moins un âge minimum ou le cas échéant un âge maximum, les aptitudes de l’utilisateur, un poids minimum ou maximum supporté par le produit, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte » ; Consultez les avertissements en fonction du type de jouet comme « à utiliser avec des équipements de protection’ ou ‘ne pas utiliser sur la voie publique’ pour les jouets patins, bicyclettes ou trottinettes, ou encore ‘à n’utiliser qu’en eau où l’enfant à pied et sous la surveillance d’un adulte’ pour les jouets aquatiques’ » ;

comme « à utiliser avec des équipements de protection’ ou ‘ne pas utiliser sur la voie publique’ pour les jouets patins, bicyclettes ou trottinettes, ou encore ‘à n’utiliser qu’en eau où l’enfant à pied et sous la surveillance d’un adulte’ pour les jouets aquatiques’ » ; Vérifiez « la présence du marquage CE , les éléments d’identification du professionnel (nom, adresse)» ;

« , les éléments d’identification du professionnel (nom, adresse)» ; Restez « vigilant sur l’accessibilité au rembourrage d’une peluche (risque d’étouffement ou difficulté de régurgitation avec la matière de rembourrage) » ;

d’une peluche (risque d’étouffement ou difficulté de régurgitation avec la matière de rembourrage) » ; Assurez vous qu’aucun petit élément ne puisse se détacher pour éviter « le risque d’ingestion et d’étouffement) » ;

ne puisse se détacher pour éviter « le risque d’ingestion et d’étouffement) » ; Vérifiez « l’accessibilité des piles dans des jouets électriques et plus particulièrement des piles boutons dans des jouets électriques (risque d’ingestion)» ;

Autres points de vigilance :

L’intensité lumineuse des leds pour éviter le risque de lésions oculaires ;

le risque de lésions oculaires ; Le volume sonore , qui casse les petites oreilles ;

, qui casse les petites oreilles ; L’inflammabilité , par exemple des costumes de déguisement ;

, par exemple des costumes de déguisement ; La longueur des cordes/cordons dans les costumes de déguisement ;

dans les costumes de déguisement ; La présence de substances chimiques indésirables (des métaux lourds tels que le plomb, des phtalates, du bisphénol A…) ;

indésirables (des métaux lourds tels que le plomb, des phtalates, du bisphénol A…) ; Les risques de brûlure avec les bouillottes peluches micro-ondables garnies de graines ou de gel ;

avec les bouillottes peluches micro-ondables garnies de graines ou de gel ; Le risque de blessure (défaut de freinage, parties saillantes) lors de l’utilisation de jouets porteurs.