Pains : 5 variétés à adopter pour votre santé

Le pain est un aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde. Au-delà de sa simplicité et de son goût, il est aussi un vecteur de bienfaits pour la santé, à condition de bien choisir sa variété. Si le pain blanc a mauvaise réputation en raison de sa teneur en glucides raffinés et de son indice glycémique élevé, bien d’autres variétés peuvent offrir de réels atouts santé. Découvrez les bienfaits des pains polka, nordique, épeautre, maïs et seigle.

Le pain polka

Il est souvent apprécié pour sa légèreté et sa texture aérée, due à la fermentation longue qui lui permet de développer une mie souple tout en gardant une croûte dorée et croquante. Ce pain est fabriqué à base de farine de blé, mais avec des méthodes qui préservent une partie des nutriments du grain. Ainsi, le pain polka contient des fibres alimentaires, essentielles pour une bonne santé intestinale, la régulation du transit et la sensation de satiété. Il présente en outre un index glycémique bas, ce qui le rend adapté aux personnes cherchant à contrôler leur taux de sucre sanguin.

Le pain nordique

Également connu sous le nom de pain de seigle nordique, le pain scandinave est une spécialité qui combine farine de seigle, graines de tournesol, de lin et d’autres céréales. Il se distingue par sa texture dense et son goût légèrement acidulé. Très apprécié en Allemagne et dans les pays scandinaves, il est lui aussi très riche en fibres, en particulier en fibres solubles, qui jouent un rôle clé dans la réduction du cholestérol sanguin et l’amélioration de la santé cardiaque. Autre atout : grâce aux graines, il contient des antioxydants bénéfiques pour la lutte contre le stress oxydatif et l’inflammation.

Le pain à l’épeautre

La céréale qui le constitue est ancienne et plus nutritive que le blé moderne. En effet, contenant une forme de gluten plus facile à digérer que le blé classique, l’épeautre est toléré par les personnes sensibles au gluten. Le pain à l’épeautre est aussi une source de magnésium, essentiel pour la fonction musculaire et nerveuse, et de vitamines B, qui favorisent une bonne santé cognitive. Enfin, il est riche en protéines végétales.

Le pain de maïs

Naturellement sans gluten, il est fabriqué, comme son nom l’indique à base de farine de maïs. Il constitue une excellente alternative pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque. Le maïs contient des caroténoïdes, comme la lutéine et la zéaxanthine, qui sont excellents pour la santé oculaire et peuvent contribuer à la prévention de certaines maladies dégénératives.

Le pain de seigle

Voilà une autre variété de pain à base d’une céréale moins transformée que le blé. Souvent consommé sous forme de pain dense et sombre, il est riche en fibres solubles et en lignanes, des antioxydants connus pour leurs effets bénéfiques sur le cœur. Riche en fibres, il contribue à prolonger la sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler l’appétit et prévenir les grignotages.