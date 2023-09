Perturbateur endocrinien : le bisphénol A retrouvé chez 92 % de la population européenne

Le bisphénol A, ce perturbateur endocrinien impliqué dans l’altération du système reproducteur, a été détecté dans les urines de plus de 9 Européens sur 10 selon une étude de l’Agence européenne de l’environnement. Les seuils de sécurité étaient presque à chaque fois dépassés.

Le bisphénol A présent dans les urines de 92 % des adultes en Europe. Tels sont les résultats alarmants d’une étude de biosurveillance humaine menée par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) rendue publique le 14 septembre. Le bisphénol A (BPA) est ce composé chimique largement utilisé dans la fabrication de plastiques et de résines et présent dans de nombreux objets du quotidien. Si le bisphénol A est interdit en France depuis 2015 dans les emballages alimentaires et les biberons, les règles sont beaucoup plus souples dans d’autres pays européens. On le trouve dans les canettes, les bouteilles et bombonnes d’eau, les emballages et récipients alimentaires et même les conduites d’eau potable.

Tous les Européens surexposés au bisphénol A

Pourtant on connaît les effets du BPA, perturbateur endocrinien, sur la santé. Il est accusé de nuire au bon fonctionnement des systèmes endocrinien, reproducteur et immunitaire. S’appuyant sur de nouvelles données, l’Autorité européenne de la sécurité alimentaire a abaissé en avril 2023 la dose journalière tolérable. De 4 microgrammes /kg/jour, elle a drastiquement descendu le seuil à 0,2 nanogrammes/ kg/jour. Dans les 11 pays de l’Union européenne ayant participé (dont la France), l’exposition au-delà du seuil de sécurité variait entre 71 % et 100 %. Des chiffres sans doute faussés par des méthodes analytiques parfois limitées. Ainsi, « il est probable qu’en réalité, les 11 pays aient des taux de dépassement de 100 % exposés au-dessus des niveaux de sécurité », note l’AEE.

Passage du contenant au contenu

« Nous devons prendre au sérieux les résultats de ces recherches et prendre davantage de mesures au niveau européen pour limiter l’exposition aux produits chimiques qui présentent un risque pour la santé des Européens », réclame l’AEE. C’est par l’alimentation que les populations sont exposées au BPA. En effet, le BPA présent dans les emballages et contenants migre vers leur contenu (aliments, boissons) qui contamine alors l’individu qui le consomme. « Il existe actuellement un problème de santé lié à l’exposition alimentaire au BPA, en particulier à partir de produits alimentaires en conserve, qui s’avèrent être la source d’exposition la plus importante pour tous les groupes d’âge », soulignent les auteurs l’étude.