A en croire la sagesse populaire, se faire couper les cheveux à la pleine lune les ferait repousser deux fois plus vite et deux fois plus beaux. Alors, mythe ou réalité ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, il n’y a aucun risque à caler ses rendez-vous beauté en fonction du calendrier lunaire. Pour cela, suivez les conseils de Julie Frédérique, auteur de « Belle et en forme avec la lune ».

A ce jour, aucune étude n’a permis de confirmer l’impact du cycle lunaire sur la croissance des végétaux, la fréquence des accouchements ou encore la pousse des cheveux. Pourtant, les témoignages dans ce sens abondent.

A la nouvelle lune, ou lune noire

Nulle trace de la lune dans le ciel la nuit venue ? C’est le bon moment pour vous offrir une séance au hammam : votre peau serait alors particulièrement réceptive aux soins purifiants et régénérants.

A la lune croissante

Quand le côté droit de la lune est éclairé (premier quartier) et qu’elle semble dessiner un D, c’est le moment ou jamais de refaire votre coloration. Elle prendrait mieux et tiendrait plus longtemps.

A la pleine lune, ou lune blanche

A vos agendas : si vous voulez couper vos pointes, rafraîchir votre coupe, c’est le moment ou jamais de prendre rendez-vous chez le coiffeur. En augmentant le débit sanguin, la pleine lune assurerait en effet un apport massif de nutriments au niveau du cuir chevelu. Les ongles aussi ont tout à gagner à se faire raccourcir à la pleine lune. Evitez par contre de vous épiler pendant ces deux-trois jours sous peine de voir vos poils repousser plus vite.

A la lune décroissante

Quand le côté gauche de la lune est éclairé (dernier quartier), c’est la période idéale pour traiter les cheveux secs. Evitez par contre de faire une coloration à cette période, les risques de la rater serait plus élevés. Mais foncez vous (faire) épiler : la lune décroissante a la réputation de ralentir la repousse des poils. Côté épiderme, l’heure est plutôt au soin des peaux grasses présentant des imperfections.

A noter : une application Calendrier lunaire est disponible gratuitement sur iTunes et sur le site Neroliane.com