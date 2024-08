Soleil : tout ce qu’il faut savoir sur l’indice UV

L’indice UV, on en entend souvent parler, particulièrement en été. Mais sait-on vraiment à quoi il correspond et ce qu’il signifie précisément ?

Qu’est-ce que l’indice UV ?

Entre 12 heures et 16 heures, il était mercredi 31 juillet de 9 sur le pourtour méditerranéen, de 8 ou 9 sur la côte Atlantique, et même de 11 au-delà de 2000 mètres dans les Pyrénées. L’indice UV est une échelle qui exprime l’intensité du rayonnement ultraviolet. Etablie au Canada, cette mesure a été retenue par les instances internationales pour sensibiliser le grand public aux dangers du soleil en 1995. En France, l’association Sécurité solaire, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a pour mission de diffuser via un large panel de média et promouvoir l’indice de rayonnement UV universel en France.

Cette échelle de mesure est le fruit d’une formule mathématique et « pondère l’intensité du rayonnement UV solaire sur une surface horizontale par la réponse érythémateuse de la peau humaine », note le site de l’association Sécurité solaire, soleil.info. L’indice UV débute à 1 mais n’a pas de plafond, il s’agit d’une échelle ouverte.

Pourquoi l’indice UV varie-t-il ?

L’indice UV varie en fonction de la latitude où l’on se trouve sur la surface de la Terre. Plus on se rapproche de l’équateur, plus proche du soleil, plus le rayonnement UV est important.

Et plus le soleil est haut dans le ciel, plus le rayonnement UV est important. C’est pourquoi l’index varie en fonction de la période de l’année et des heures de la journée – il est le plus élevé entre 12 heures et 16 heures quand le soleil est le plus haut dans le ciel.

L’indice varie aussi en fonction de la surface du sol qui réverbère plus ou moins les rayons. Ainsi, la neige réfléchit 40 à 90 % du rayonnement UV, l’eau de 10 à 30 %, le sable de 5 à 25 %. Il est également plus haut en altitude puisque l’épaisseur atmosphérique – qui filtre le rayonnement solaire – est réduite. Selon Soleil.info, « pour une augmentation de 1000 mètres d’altitude, le rayonnement UV augmente de 10 % à 12 % ».

A quoi sert l’indice UV ?

Grâce à l’indice UV, il est possible de savoir en combien de temps une peau exposée au soleil et, selon son phototype, sera victime d’une dose érythémale minimale (DEM), soit la dose d’UV nécessaire pour produire un érythème léger mais perceptible sur la peau, autrement dit un petit coup de soleil.

L’indice UV de 1 et 2 est considéré comme faible et n’entraîne pas de coup de soleil.

L’indice UV 3 – 4 est modéré et entraîne un léger coup de soleil en 40 minutes pour les phototypes I – peau sensible – et en 80 minutes pour les phototypes III – peau normale.

L’indice UV 5 – 6, de modéré à fort, provoque un coup de soleil en 25 minutes pour les phototypes I, 50 minutes pour les phototypes III.

L’indice 7 – 8, de fort à très fort, entraîne un coup de soleil en 20 minutes pour les phototypes I et 40 minutes pour les phototypes III.

L’indice UV 9 – 10, très fort, provoque un coup de soleil en seulement 15 minutes pour les peaux les plus sensibles, 30 minutes pour les peaux normales.

Au-delà, on parle d’indice extrême. Le coup de soleil survient au bout de 10 minutes pour les phototypes I, 20 minutes pour les phototypes III.

Quelle connaissance de l’Indice UV ?

En 2022, selon un sondage Ifop pour la Sécurité solaire, 45 % de la population connaissait avec précision l’indice UV, 55 % de manière approximative. Des chiffres qui avaient augmenté par rapport à un sondage réalisé en 2000 mais selon Soleil.info, la connaissance des moins de 35 ans a régressé. « L’index UV est moins familier aux jeunes adultes, la connaissance des risques s’est plutôt émoussée et les comportements de protection sont moins développés. » Autre enseignement alarmant de ce sondage de 2022 : « les parents, a fortiori de bébés (moins de 2 ans), sont moins avertis que leurs propres parents, en particulier sur le lien entre coups de soleil de l’enfance et cancers à l’âge adulte. Et ils sont aussi les moins enclins à éviter les heures les plus dangereuses ou à rester à l’ombre ».

A noter : pour la population générale, l’OMS recommande de se protéger à partir d’un index UV 3 : une crème avec un indice de protection 30 ou plus, appliquée sur la totalité des parties du corps exposées au soleil et renouvelée toutes les deux heures. Il est aussi recommandé de rester à l’ombre entre midi et 16 heures.

Pour aller plus loin : Soleil.info.