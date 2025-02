Sport : comment prévenir la spirale des blessures ?

C’est l’ennemi redouté du sportif, d’autant plus quand elle se caractérise par sa ténacité voire sa répétition… Contre la blessure, un mot d’ordre : prévention ! Et cela passe par de nombreux facteurs.

La pratique régulière d’un sport ou d’une activité physique vise le bien-être et la santé globale. Encore faut-il être en mesure de tenir éloignée la maudite blessure musculaire ou tendineuse, susceptible de se répéter à la même localisation voire à distance, par effet de compensation. A l’image d’une blessure au genou droit qui, mal soignée, peut amener l’organisme à compenser et à solliciter davantage – et meurtrir – le genou gauche.

D’une manière générale, les bases de la prévention de la blessure reposent sur un incontournable duo :

Une alimentation saine et équilibrée , limitant les apports en sucres, qui génèrent du gras. Le tout accompagné d’une bonne hydratation – au moins 1,5 litre par jour. De l’eau en priorité ;

, limitant les apports en sucres, qui génèrent du gras. Le tout accompagné d’une bonne hydratation – au moins 1,5 litre par jour. De l’eau en priorité ; Un sommeil sans… dette! Saviez-vous que notre organisme et en particulier les micro-traumatismes occasionnés durant la pratique sportive, se régénéraient durant nos nuits et nos siestes ? Alors ne lésinez pas sur ce sommeil et respectez vos besoins, très différents d’une personne à un autre.

Un suivi médical

Pour le reste, d’autant plus si vous pratiquez une activité de façon très régulière et/ou intensive (course à pied, natation…), la prévention de la blessure passe par quelques examens médicaux tout aussi réguliers :

Un bilan complet, chaque hiver, surtout si vous avez plus de 45 ans ;

Une visite annuelle chez le dentiste pour éliminer les risques d’infection (caries)… susceptibles de favoriser de sournoises blessures à répétition type tendinites.

A l’écoute de son corps…

Mettre toutes les chances de son coté signifie également bien s’échauffer avant un entraînement ou une compétition et s’hydrater, par temps chaud comme par temps froid. Et bien sûr, il s’agit d’être à l’écoute de son corps. Vous vous sentez fatigué ? Adaptez votre pratique en réduisant ou en supprimant une séance ! En effet, bon nombre de blessures (entorses) surviennent sur des organismes fatigués… De quoi également vous éviter de basculer dans un épuisement plus ou moins chronique voire un syndrome de surentraînement, un véritable tunnel dont il peut être compliqué de sortir.

De la variété !

Enfin, n’hésitez pas à varier les plaisirs, histoire de ne pas solliciter toujours les mêmes groupes musculaires. Vous courrez à pied ? Faites de temps en temps une séance de vélo ou de piscine, pour renforcer d’autres parties du corps. Pour les mêmes raisons, glissez de temps à autre une session de gainage. Votre dos vous remerciera…