Connu pour son pouvoir addictif proche des stupéfiants, le somnifère Stilnox® (et dérivés à base de zolpidem) a récemment fait l’objet d’une restriction des prescriptions. Mais selon des experts de l’addiction, cette mesure ne suffirait pas à pallier les excès de consommation de cet hypnotique largement employé contre les insomnies occasionnelles ou transitoires. Les approches non médicamenteuses comme les psychothérapies auraient aussi toute leur place dans la prise en charge de ces troubles du sommeil.

Couramment prescrits pour atténuer les troubles insomniaques, le Stilnox® et ses génériques sont pointés du doigt pour leur risque de « pharmacodépendance, d’abus et d’usage détourné ». Pour limiter le nombre de prescriptions automatiques et prolongées de ces hypnotiques, le ministère en charge de la santé a pris la décision de leur appliquer une partie du statut appliqué aux stupéfiants. Une mesure inscrite au Journal Officiel le 7 janvier. Dès le mois d’avril, le Stilnox® et toutes les molécules à base de zolpidem administrées par voie orale seront donc « prescrites sur ordonnance sécurisée, écrite en toutes lettres et en l’absence de chevauchement* sauf mention contraire ».

Mais selon MG Addiction et la Fédération Addiction, cette restriction présente des carences. L’arrêté ne vise pas le retrait de ces molécules du marché, « mais le contrôle de la dépendance et du mésusage ». Pour une plus grande prévention, cette mesure aurait dû concerner une classe plus large de molécules prescrites contre les insomnies… et tout aussi addictives, comme les hypnotiques et tous les anxiolytiques.

D’autant que l’exposition aux substances se multiplient : en rencontrant plus de difficultés à se procurer des pilules à base de zolpidem, les consommateurs peuvent en effet adopter le mauvais réflexe de se rabattre sur « des benzodiazépines, le zopiclone mais aussi l’alcool, le cannabis ou les opiacées ».

Le rôle central du médecin généraliste

Situé en première ligne dans la prise en charge des troubles du sommeil, le médecin fait fréquemment face à des demandes de somnifères « parfois insistantes, souvent posées en fin d’une consultation menée pour un autre motif ». Mais ces molécules n’ont rien d’anodin : leur durée de prescription est donc limitée à 28 jours. « Tout renouvellement de prescription relève d’une prise en charge de dépendance et par des généralistes expérimentés en addictologie en lien avec des centres spécialisés (CSAPA, consultation d’addictologie hospitalière, équipes de liaison). »

Bien souvent, les seules approches médicamenteuses ne peuvent suffire pour pallier des insomnies. « La prise en compte des comorbidités psychiatriques et la place des psychothérapies » doivent être renforcées auprès des patients souffrant de ces troubles chroniques de l’endormissement impactant sur le long terme la qualité du sommeil. Mais aussi l’équilibre physique et psychologie au quotidien. « Pourquoi ces alternatives non médicamenteuses ne seraient pas remboursées par l’Assurance-maladie pour en faciliter l’accès ?», proposent les spécialistes associés à MG Addiction et à la Fédération Addiction.

Selon ces derniers, ces excès de consommation traduisent le degré anxiogène croissant de nos sociétés. Et la tendance latente à compenser un malaise intérieur par l’usage de substances hypnotiques et/ou psychoactives, modifiant dans tous les cas la chimie cérébrale. « Il serait donc illusoire de penser que ces problématiques complexes puissent se régler par un simple renforcement de la réglementation. »

*L’ordonnance devra être « présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente. Si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne pourra être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir ».