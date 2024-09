Alimentation des enfants : de nouvelles recommandations pour les 4 – 11 ans

Que manger au goûter ? Comment consommer les fruits et légumes ? Quelles quantités respecter pour les enfants ? Santé publique France publie de nouvelles recommandations quant à l’alimentation des 4 – 11 ans.

Une alimentation saine et équilibrée, cela s’apprend dans l’enfance. Et parce que les enfants ont aussi des besoins spécifiques, Santé publique France publie de nouvelles recommandations sur l’alimentation des 4 – 11 ans.

« Les recommandations alimentaires pour les enfants de 4 à 11 ans peuvent faire l’objet d’une certaine méconnaissance ou d’idées préconçues. Si les parents tendent à évoquer naturellement le sujet avec les professionnels de santé pour les tout-petits, c’est moins le cas quand les enfants commencent à grandir », explique Anne-Juliette Serry, responsable de l’Unité nutrition et activité physique de Santé publique France.

L’agence sanitaire lance donc une campagne afin d’informer et sensibiliser les parents sur les besoins des enfants de cet âge. Objectif : « faciliter l’adoption de ces bonnes pratiques dans le quotidien des foyers pour, à terme, diminuer l’incidence des pathologies pouvant être induites par des comportements alimentaires non adaptés. »

Les fruits et légumes

L’important est de prendre l’habitude d’en consommer tous les jours pour réussir à atteindre la quantité de 5 fruits et légumes par jour à l’âge adulte. Et peu importe la forme : « qu’ils soient frais, surgelés ou en conserve, crus ou cuits nature ou préparés ».

Les jus de fruit, en revanche, ne comptent pas dans la portion quotidienne recommandée car ils contiennent trop de sucre et sont pauvres en fibres. « Si les parents en donnent, pas plus d’1/2 verre par jour avant 11 ans – un verre maximum après 11 ans – et si possible préférer un fruit pressé. »

Les produits laitiers

Les enfants ont besoin consommer trois produits laitiers par jour dans l’enfance et l’adolescence afin de remplir leurs besoins en calcium. Pour les adultes, 2 suffisent. « Rappelons que les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas consommer de lait cru ni de fromages au lait cru (sauf emmental ou comté), en raison des risques infectieux », souligne Santé publique France.

Le goûter

Il est recommandé de limiter les viennoiseries et les aliments gras et sucrés. Du pain, quelques carrés de chocolat ou un peu de beurre et de la confiture, un fruit ou une compote ou un produit laitier feront un bien meilleur goûter. Et puisqu’il est parfois difficile de les éviter, « si les parents donnent des biscuits, éviter surtout ceux qui ont un Nutri-Score E », insiste Santé publique France.

Les portions

En termes de quantité, un enfant n’a pas les mêmes besoins que les adultes. Entre 4 et 6 ans, un enfant mange la moitié de ce que consomme un adulte, en moyenne. Ainsi, il ne mange pas un steak mais un demi-steak, pas 100 grammes de pâtes mais 50 grammes, pas deux œufs mais un seul. A partir de 7 ans, on augmente les quantités pour arriver à celles d’un adulte à l’âge de 11 ans environ. Outre ces recommandations, faites confiance au jeune enfant et à son appétit, il ne faut pas le forcer à manger.