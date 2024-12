Carnet de santé : quelles nouveautés au 1er janvier 2025 ?

Une nouvelle version du carnet de santé entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Support clé du suivi de santé des enfants, il prend en compte les nouvelles recommandations sanitaires et ajoute des conseils à l'adresse des parents. Quelles sont ces nouveautés ?

Le nouveau carnet de santé, en vigueur au 1er janvier 2025, compte quatre grandes parties qui comportent toutes des nouveautés : période néonatale, conseils aux parents et aux adolescents, surveillance médicale et la dernière partie destinée aux professionnels de santé.

Le score d’Agpar ajouté pour la période néonatale

Le score d’Agpar permet d’évaluer cinq grandes fonctions vitales chez un nouveau-né. Il s’agit d’évaluer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le tonus, la coloration cutanée et la réactivité aux stimuli aux première, troisième, cinquième et dixième minutes qui suivent la naissance. AGPAR est un acronyme pour aspect (coloration), pouls, grimace (à l’excitation), activité (tonus), respiration.

Dans cette partie est également notifié le refus des parents du dépistage néonatal.

Des conseils aux parents mis à jour

Le carnet de santé des enfants est aussi un moyen d’accompagner les parents. Comme pour la précédente édition, de nombreuses pages visent à prodiguer des conseils favorisant le bien-être de l’enfant. Dans cette nouvelle mouture, les nouveautés portent tout particulièrement sur les points suivants :

élever son enfant sans violence ;

la diversification alimentaire ;

favoriser le sommeil de l’enfant ;

donner des repères pour dépister le plus précocement possible les troubles du neurodéveloppement ;

des conseils relatifs aux écrans et à leur utilisation en fonction de l’âge de l’enfant.

Des examens plus ciblés et spécifiques

Désormais les 20 examens obligatoires à réaliser sont tous détaillés. Dans la première année de l’enfant, les messages actualisés concernent la position de couchage, la prévention de la mort inattendue du nourrisson et du syndrome du bébé secoué. L’accent est aussi mis sur les risques de dépression du post-partum et l’importance des interactions parents-enfants.

Dès 3 mois et jusqu’à l’adolescence, la question de l’exposition aux écrans et les signes de repérage de mauvaises utilisations sont détaillés.

Dès 2 ans, il est désormais question de l’importance de la pratique d’une activité physique chez l’enfant en fonction de son âge.

La détection de l’endométriose chez les filles et l’évaluation de la santé mentale des adolescents – notamment le repérage des situations de harcèlement – figurent désormais dans ce nouveau carnet de santé.

Le repérage des troubles du neurodéveloppement

Outre la sensibilisation des parents aux troubles du neurodéveloppement, développée dans la partie « conseils aux parents », des grilles du livret de repérage de ces troubles ont été intégrées dans le carnet de santé, à chaque examen médical obligatoire correspondant : dès l’âge de 5 mois et jusqu’à 6 ans.

Des conseils sont aussi donnés aux professionnels de santé pour mieux repérer ces troubles et un QRcode permet d’accéder directement aux coordonnées des plateformes de coordination et d’orientation pour le diagnostic et la prise en charge de ces troubles.

Zoom sur le nouvel examen médical à 6 ans

Ce nouvel examen obligatoire vise à renforcer la prévention à l’âge crucial de l’entrée à l’école primaire. Il concerne notamment le dépistage des troubles du développement. Il permet aussi de réaliser le rappel contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

A noter : les deux doubles pages consacrées à la vaccination s’adaptent aux nouvelles recommandations : dès le 1er janvier, la vaccination contre les infections à méningocoques A, C, W et Y et B devient obligatoire pour les nourrissons.