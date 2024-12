Espaces verts, pollution, bruit… Comment l’aménagement urbain peut améliorer la santé des Français ?

Une étude de Santé publique France a testé une méthode habituellement appliquée à la pollution de l’air. Son nom : l’évaluation quantitative des impacts sur la santé (EQIS). Dans les métropoles de Lille, Montpellier et Rouen, l’EQIS a prouvé que des interventions sur les espaces verts, les mobilités actives, la qualité de l’air, le bruit et la chaleur en ville se traduiraient par des bénéfices importants pour la santé des habitants.

Santé publique France publie ce jeudi 5 décembre un rapport dense de plus de 130 pages. Il s’agit d’une EQIS, acronyme pour “évaluation quantitative des impacts sur la santé”. L’étude s’est donc attachée à évaluer les impacts sur la santé de plusieurs actions entreprises par trois métropoles, Rouen, Montpellier et Lille. Celles-ci concernent les espaces verts urbains, les mobilités actives, la pollution de l’air, le bruit des transports et la chaleur. Selon l’étude, ces actions, outre le fait de lutter contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, contribuent effectivement à protéger la santé des populations actuelles et futures :

« Les politiques publiques visant à augmenter le nombre d’espaces verts urbains, promouvoir les mobilités actives (marche et vélo), améliorer la qualité de l’air, et réduire le bruit des transports et la chaleur en ville se traduisent annuellement par des bénéfices importants pour la santé de l’ensemble des habitants de chaque métropole, en termes de mortalité, de morbidité, de recours aux soins et de gêne », affirme l’agence sanitaire.

De nombreux décès évités

Parmi les chiffres saillants de l’étude :

Si chaque habitant de 30 ans et plus marchait 10 minutes de plus chaque jour, la mortalité pourrait diminuer de 3 % par an. Si ce même groupe de population faisait 10 minutes de vélo supplémentaires chaque jour, ce serait 200 à 600 décès par an, selon la métropole, qui pourrait être évités.

Si les recommandations de l’OMS concernant l’exposition aux particules fines PM2,5 était appliquées, 300 à 1000 décès par an seraient évités.

Idem pour le bruit associé aux transports : le sommeil de plusieurs milliers de personnes pourrait être amélioré si les recommandations de l’OMS étaient suivies.

Dans chaque métropole, la chaleur est responsable d’environ 1 % de la mortalité observée en été.

« La voiture demeure encore très utilisée, même pour les trajets très courts ; si 90 % des déplacements de moins de 1km étaient réalisés en marchant, on pourrait éviter entre 2 et 3 % de la mortalité, soit entre 100 et 200 décès par an, selon la métropole », ajoute le Dr Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France.

Zoom sur les bénéfices des espaces verts urbains

Vélo, marche à pied, baisse de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit, à la chaleur ; les bénéfices sanitaires de ces leviers sont bien documentés. Mais, même si on le soupçonne aisément, les bénéfices sanitaires des espaces verts sont moins connus. Pour rappel, les espaces verts correspondent, selon l’OMS, à « tout terrain urbain sur lequel se trouve toute sorte de végétation, qu’elle soit sur des terrains privés ou publics, quelles que soient sa taille ou ses fonctions, et peut inclure des zones ‘bleues’ (comme des étangs, des lacs ou des ruisseaux) et des rues longées d’arbres ». Selon l’étude, la mortalité pourrait être réduite de 3 à 7 % en végétalisant davantage les villes, soit 80 à 300 décès par an. Dans le détail, si dans chaque espace urbain représentatif, les niveaux de végétalisations atteignaient ceux des espaces les plus végétalisés des trois métropoles étudiées, 4 % des décès seraient évités à Lille, 3,7 % à Montpellier et 6,8 % à Rouen. Les bénéfices seraient encore plus importants dans les zones défavorisées.

Selon les scénarios locaux mis en place, « un espace vert peut contribuer à éviter entre 1 et 2 décès par an parmi la population résidente, soit entre 1,6 % et 5,9 % de la mortalité annuelle selon les cas ».

Notez que la présente étude ne s’est intéressée qu’à la mortalité, mais les espaces verts agiraient sur la morbidité, la santé cardiovasculaire, la santé mentale et le bien-être.

Selon quels mécanismes agissent les espaces verts ?

Les bénéfices pour la santé engendrés par les espaces verts se manifestent via des mécanismes complexes :

l’atténuation des expositions à des facteurs de stress environnementaux ;

la participation au développement des capacités : pratique d’une activité physique, cohésion et lien social… ;

le rétablissement des aptitudes par le ressourcement : restauration psychologique, bien-être et réduction du stress ;

la participation à la protection de la biodiversité en ville, associée à des bénéfices pour la santé mentale, notamment.

Cette étude prouve que les choix d’aménagements urbains et les décisions des acteurs locaux peuvent influencer positivement la santé des Français. Pour le Dr Caroline Semaille, « agir sur ces facteurs implique des transformations importantes du territoire, qui doivent être concertées et planifiées pour être durables et équitables ».