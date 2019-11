La cigarette électronique aide de nombreux fumeurs à se départir de leur dépendance tabagique. Elle ne serait pourtant pas sans risque et induirait un danger cardiovasculaire. Explications.

De plus en plus de publications scientifiques attestent des dangers liés à la cigarette électronique sur le système cardiovasculaire. En effet, « la vapoteuse contient de la nicotine, des particules fines, des métaux et des parfums, et pas simplement de la vapeur d’eau inoffensive », explique le Pr Loren Wold, (Ohio State University).

Mais quels sont les effets de ces substances sur le cœur ? « Nous savons qu’une concentration en particules fines (inférieures à 2,5 microns) pénètre la circulation sanguine et impacte directement le cœur. » La nicotine « augmente la pression sanguine et le rythme cardiaque ». Les particules fines « bouchent les artères et provoque des inflammations, phénomène endommageant les poumons et la circulation sanguine ».

Plus de standardisation dans la fabrication des e-liquides. Aujourd’hui, il est important de mettre en lumière les dangers de la vapoteuse. Notamment parce que « la composition et les processus de fabrication ne sont pas standardisés. Les vapoteuses de nouvelle génération délivrent des concentrations de produit bien plus importantes. Et de nombreuses entreprises ne sont pas transparentes sur la composition des e-liquides », dénonce le Pr Wold. « L’uniformisation des produits est nécessaire pour évaluer précisément l’impact de chaque composant sur la santé, pris séparément et combinés avec d’autres substances. »

Autre point, le propylène glycol, la glycérine et les parfums sont considérés « comme inertes lors de l’inhalation », donc non toxiques. « Mais il n’en va forcément de même lorsque ces substances imprègnent l’organisme », s’inquiète le Pr Wold.

41 millions de vapoteurs dans le monde

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la cigarette électronique comptait 7 millions d’adeptes en 2011, contre 41 millions en 2018. Et en 2021, ce dispositif devrait séduire 55 millions d’utilisateurs.

Les plus gros consommateurs sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les adultes représentent la plus grande partie des usagers. Mais les jeunes ne sont pas en reste. Aux Etats-Unis, un adolescent sur deux vapote régulièrement. A ce sujet, le Pr Wold dénonce le risque de vapotage passif dans cette population.

A noter : pour un maximum de prévention, il est conseillé aux personnes non fumeuses de ne jamais tester la vapoteuse, sous peine d’entrer dans la spirale de la dépendance.