Réputée sans saveur, la cuisine vapeur peut pourtant ravir les papilles. Le tout étant de bien assaisonner sans noyer l’aliment de gras et de sauce, pour préserver les bienfaits de cette cuisson. Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur www.ma-cuisine-ma-sante.fr.

Les chiffres de votre balance ou les conseils de votre cardiologue ne vous laissent pas d’autres choix que de miser sur la cuisson vapeur pendant quelques temps ? Ou vous avez tout simplement envie de légèreté, en testant ce mode de cuisson pour limiter les plats en sauces et autres gratins dont vous avez bien profité cet hiver ? Dans tous les cas, terminé les ajouts de matières grasses à outrance et la récupération des sucs !

Pour autant, aucune raison de bouder d’office devant votre assiette ! Et concentrez-vous sur le positif : la cuisson vapeur est courte et se fait uniquement à l’eau : ce processus permet de conserver tous les bienfaits des vitamines et des nutriments des fruits, des légumes, des viandes et des poissons, contrairement à la friture par exemple.

Pour relever la saveur de vos aliments après la cuisson, direction les assaisonnements light mais loin d’être fades ! Le jus de citron, les graines de courge, de sésame et de pavot. Ou encore la sauce soja et les aromates (thym, basilic, menthe, coriandre, ciboulette, aneth…).

Sans oublier les épices pour faire voyager les papilles. Pensez au curcuma, au curry, au gingembre ou à la cardamone saupoudrée sur vos légumes par exemple… Les épices sont d’ailleurs pourvues de propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, efficaces pour élimer le stress oxydatif de l’organisme. Enfin, les épices stimulent aussi la digestion.

A noter : la première source de dégradation des vitamines des aliments est l’oxydation, quand ils entrent en contact avec l’air. Ainsi, plus les légumes seront émincés, plus ils seront oxydés. Un conseil pour minimiser ce phénomène : avant de passer vos légumes à la vapeur, coupez-les en gros morceaux et pressez un jus de citron.

