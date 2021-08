Le pique-nique, un plaisir estival

Partir en pique-nique rime avec liberté et grand air. Mais n’est pas nécessairement synonyme de sandwichs et de chips

Qui a dit que pique-nique devrait-il forcément rimer avec sandwich jambon-beurre et chips ? Les possibilités pour se régaler et manger équilibré en dehors de la maison sont nombreuses. Bien sûr, un casse-croûte pour recharger les batteries en randonnée sera moins élaboré qu’un pique-nique chic devant un coucher de soleil à la plage. Un point commun toutefois : l’importance, quel que soit le type de sortie, de veiller à la fraîcheur de vos mets pour éviter tout risque d’intoxication.

Si vous partez marcher quelques heures avec un sac à dos, vous pouvez emporter des fruits et des légumes préparés en salades mais prévoyez un assaisonnement à part. Vous éviterez ainsi de « cuire » les aliments avec le vinaigre ou qu’ils ne soient tout ramollis. Préférez aux quiches lorraines et aux flans de poisson des pizzas et des cakes salés. Si la température n’est pas trop élevée, vous pouvez aussi prendre un rôti ou un poulet refroidi rapidement après cuisson, sans sauce et non tranché. Le tranchage augmente en effet les risques de contamination.

Si vous disposez d’une glacière, tout est permis. Mais attention, même équipée de blocs réfrigérants, le rôle de la glacière n’est pas de refroidir les aliments. Elle les garde simplement au frais. Conservez bien ces derniers au réfrigérateur jusqu’au dernier moment.