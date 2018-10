Des plats qui réchauffent en toute légèreté, c’est possible ! En effet les raclettes et les chocolats chauds ne sont pas les seules recettes capables de vous réconforter pendant l’hiver.

Se réchauffer dans son petit cocon à l’approche des soirées d’hiver… quoi de plus agréable ? Et passer aux fourneaux pour cuisiner gratins, raclettes et autres préparations souvent riches en matières grasses ! Mais souvent ces petits plaisirs s’incrustent dans vos petits bourrelets de saison. Et le gras, contrairement aux impressions des gourmands, n’a aucun pouvoir protecteur contre le froid.

Bien sûr l’idée n’est pas de supprimer totalement le gras de vos menus. On connait les bénéfices des bonnes graisses sur l’appareil cardiovasculaire et le cerveau… les lipides issues des huiles végétales (olive, lin…) et des oléagineux (noix…) par exemple.

Sachez que l’option potage, bouillon ou velouté accompagné de fromage frais puis de riz au lait– recettes très simples à préparer – font l’affaire des fins gourmets pour le dîner. Des légumes pour un mélange onctueux et réchauffant, une portion d’une pâte molle ou dure selon vos préférences pour votre dose de calcium… et enfin la petite touche sucrée qui fait du bien sans pour autant apporter beurre, farine & Cie… Si vous avez faim, vous pouvez rajouter une tranche de jambon, une portion de poisson blanc ou encore des tranches de tofu grillé.

Finis les crêpes et les gratins ?

Si une soirée crêpe s’annonce, alors tout est possible ! Vous pouvez tout à fait profiter de ces gourmandises qui réconfortent. Le tout étant d’en faire un plat principal pour ne pas cumuler l’entrée-plat-dessert qui porte souvent préjudice dans l’estomac et sur la balance.

Si les pots-au feu sont vos amis, alors testez l’option du littoral en remplaçant la viande par le poisson !

Aucune raison par ailleurs de rayer de la carte tous les plats d’hiver qui font le bonheur de cette saison. Une astuce, choisissez l’option light de chaque recette. Cliquez ici pour trouver des astuces aux fourneaux ! Adeptes des gratins, vous saurez tout sur les alternatives au fromage et à la crème sans perdre en saveur sur cette page.

En règle générale, mieux vaut privilégier les protéines et les féculents pour réchauffer votre organisme. Contrairement aux glucides et aux lipides, ces derniers nourrissent votre métabolisme sans alourdir votre corps et ralentir votre esprit.

Enfin ne lésinez par sur les vitamines des fruits et des légumes ainsi que sur les boissons chaudes comme le thé vert pour booster votre organisme, éliminer les impuretés et avoir de plus de ressources.

Menus de la semaine

Petit Déjeuner

Thé citron

Muesli aux fruits rouges et faisselle

Un kiwi

Déjeuner

Pot au feu de la mer par Laurence Benedetti

Panna cotta vanille par Rémy Labarrière

Goûter

Figues séchées

Dîner

Velouté de potimarron à l’orange, châtaignes et noisettes croquantes par Ecole Ferrandi

Soupe aux choux et poireaux par Laurence Benedetti

Carrot cake par Philippe Lafargue