Passage à l’heure d’hiver : des effets à longs termes sur notre humeur ?

Le dernier weekend d’octobre est traditionnellement marqué par le passage à l’heure d’hiver. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre, à 3h, il sera 2h. Une heure de sommeil de gagnée qui peut néanmoins affecter notre humeur à long terme.

De nombreuses études ont déjà pointé les méfaits du changement d’heure saisonnier. En tout cas pour le passage à l’heure d’été : augmentation des accidents de la route, des infarctus du myocarde… Ce décalage horaire, même minime, perturbe notre rythme biologique et impacte notre santé.

Le passage à l’heure d’hiver, lui, semble en revanche mieux toléré. A première vue en effet, il ne présente que des avantages, ne serait-ce que par l’heure de sommeil gagnée. Ainsi, pour certains, le changement d’heure peut avoir un effet positif à court terme sur l’humeur et le niveau d’énergie.

Mais qu’en est-il à plus long terme ?

En fait, avec l’heure d’hiver, ce n’est pas le décalage horaire en tant que tel qui pose problème mais plutôt ce que cela implique ; notamment l’arrivée précoce de la nuit (associée aux baisses de température) qui impacte considérablement notre énergie… et notre moral.

En effet, à partir du 27 octobre, il fera nuit une heure plus tôt. Et avec des journées plus courtes, nous sommes moins exposés à la lumière naturelle. Or le soleil stimule la sérotonine, neurotransmetteur capital dans la régulation de l’humeur. Les rayons reçus par la rétine sont transmis à l’épiphyse, glande qui sécrète la mélatonine, l’hormone du sommeil. Moins de lumière expose donc à des troubles du sommeil et de l’humeur. En clair, à la fatigue et l’irritabilité.

Un cercle vicieux peut alors se mettre en place puisque cette situation est nourrie par nos modes de vie hivernaux. Nous avons en effet tendance à moins sortir, à voir moins de monde, à moins nous dépenser physiquement. Ce qui entretien la morosité. Ce qui peut conduire à un autre effet collatéral : le risque de dépression saisonnière, une forme de mal être lié aux changements saisonniers.

Pour garder le moral, profitez du moindre rayon de soleil. Une petite marche, un tour à vélo ou un footing vous feront le plus grand bien et vous aideront à garder le moral.